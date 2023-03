Un Covisa Manresa que aspira a tot visita la pista del cuer Ripollet

Amb una classificació ajustada com no s'havia vist mai, elvisitarà dissabte a 2/4 de 7 de la tarda la pista deldesprés d'haver golejat al líder Cerdanyola al Pujolet en la darrera jornada . Ara, el Covisa Manresa és a tres punts del liderat i a només un del segón lloc que ocupeni el. La quarta posició actual dels manresans els dona moltes opcions de serja que s'ha obert una important escletxa de set punts en relació al cinquè lloc que ostentai que li donaria dret a ser a la properaEl conjunt que juga al, ha jugat deu partits com a local amb tres victories (Esplugues, L'Hospitalet i Calvià), cinc derrotes (Picassent, Natació, Canet, Nueva Elda i Escola Pia) i dos empats (Mataró i Industrias)El Ripollet és l'a la taula amb 20 punts i es a 9 punts de la permanència. En total ha guanyat sis partits, n'ha empatat dos i n'ha perdut quinze. Te només 58 gols a favor (Manresa 103) i 92 en contra (Manresa 80).Les baixes del Covisa Manresa per al partit de dissabte són les habituals d'