L'economia del Bages va caure més que la de Catalunya per la crisi de la Covid‑19

Més empreses exportadores

Bona situació davant la crisi

Sobre l'estudi

L'va acusar més que la del conjunt de Catalunya la, segons mostra l' Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2016-2020 , impulsat per lai l', i que en l'edició d'enguany presenta dades fins l'any 2020 i en algun àmbit avança el que ha passat en els anys posteriors. Així l'economia bagenca continua tenint un pes al voltant del: representa el 2,06% del nombre d'empreses, l'1,95% de l'ocupació i l'1,74% del(VAB) generat pel sector empresarial.L'estudi posa de manifest que l'any 2020 es trenca l'etapa deque s'havia iniciat l'any 2014, de manera que el nombre d'empreses cau un 2,32%, l'ocupació un 4,08% i el Valor Afegit Brut un 14,72%. Aquestadel VAB es deu principalment a la, que es redueix en un 11% respecte l'any anterior. Malgrat que tots els sectors mostren una dinàmica negativa, ladel Bages obté millors resultats que la mitjana catalana.Una de les dades més positives de l'estudi és l', que va passar del 10,2% el 2019 al 12,1% el 2020. Això suposa que per quart any consecutiu el nombre d'empreses exportadores supera el 10% i, en aquest cas, se situa(10,6%). Si ens fixem només en el sector industrial, el percentatge arriba fins al 28,2%, també per sobre del conjunt del sector industrial de Catalunya (27,7%). Per sectors, destaquen el, la, les, el, la, el, la(71,4%, 53,6%, 38,9%, 37,0%, 32,3%, 25,8% i 24,52% d'empreses exportadores, respectivament).Malgrat les dades negatives, l'estudi mostra com en termes generals les empreses del Bages tenen unaper afrontar la crisi gràcies a la reducció de l'endeutament experimentada durant els darrers anys.Un altre dels elements que l'estudi posa de manifest és ladels sectors d'activitat industrial i algun dels de l'activitat de serveis. Destaca el del material de transport, en què les cinc primeres empreses representen el 66,8% del VAB de tot el sector. Aquesta concentració afecta també a l'. En el cas de la indústria, en tots els sectors excepte la metal·lúrgia, maquinària i material elèctric hi ha una concentració de l'ocupació per sobre de la mitjana del Bages, que és del 26,6%. Destaquen especialment lesno energètiques amb una concentració de l'ocupació del 74,5%.L'estudi Creixement econòmic i activitat empresarial del Bages analitza anualment l'de la comarca a partir de dades tancades i presentades per les empreses, de manera que ofereix una fotografia molt exacta de la situació del territori en termes econòmics. La primera edició de l'estudi va fer-se l'any 2008 i la d'enguany arriba fins l'any 2020.