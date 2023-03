UManresa iniciarà el proper curs un nou grau en Gestió de la Societat Digital

Un perfil professional que demanden empreses i organitzacions

Aprenentatge mitjançant metodologies actives i innovadores

Laés un fet i està tenint un impacte evident i profund en la societat, però ara mateix no existeix capdins de les empreses i les organitzacions preparat per als processos de transformació que se'n deriven. És per donar resposta a aquesta necessitat que lade Manresa d'impartirà, a partir del proper curs 2023-2024, el nou grau en. Aquesta nova titulació formarà persones amb els coneixements i habilitats necessaris per afrontar aquesta realitat disruptiva i les prepararà peri d'innovació tant en l'àmbit empresarial com social.Serà unaque formarà professionals reflexius i crítics amb una sòlida base tecnològica, d'anàlisi de dades i de lideratge d'equips multidisciplinaris, des d'una mirada humanística que els permeti assumir aquest lideratge des del compromís amb elsLa presentació dels nous estudis es farà el proper 23 de març en un acte exclusiu en el qual hi participaran representants del món empresarial, universitari, professorat de secundària i representants d'institucions municipals. Durant l'acte, l'expert mundial en internet, president de lai fundador de, pronunciarà la xerrada titulada Estar sempre exposats a la sorpresa.Tant la societat com el món empresarial necessiten persones amb capacitat per comprendre i actuar davant la disrupció que representa la transició cap a la societat digital. L'objectiu d'UManresa amb el nou grau és formar aquests professionals i fer-ho de manera que siguin capaços de contribuir a la generació de riquesa, però també de fer-ho des d'una, amb voluntat d'aportar i destinar tot aquest coneixement a fer unaEls reptes socials que planteja aquesta digitalització fan necessari que tant el sector empresarial com sectors socials hagin d'incorporar persones competents en l'. D'altra banda, les institucions necessiten també de persones preparades per fer l'acompanyament de la, així com de l'anàlisi i visualització de dades per a la presa de decisions.Per tot plegat, les persones graduades en Gestió de la Societat Digital, podran ocuparcom a expertes en processos de digitalització i anàlisi de dades, liderar equips multidisciplinaris en departaments d'innovació i transformació digital, gerència, recursos humans, comunicació digital i sistemes d'informació en l'àmbit empresarial. Altres sortides professionals del nou grau són en l'àmbit de lao de processos de transformació digital, càrrecs de direcció i gestió en centres tecnològics d'innovació, assessoria com a expert o analista en transformació digital per a institucions, ens públics i organitzacions no governamentals o càrrecs de responsabilitat d'innovació i impacte social.La formació de professionals que han de treballar amb la innovació ha de basar-se per força en una. En aquest sentit, i en la línia iniciada per la Facultat de Ciències Socials de Manresa amb el grau en, la formació inclourà, entre d'altres, l'estudi de casos, l'aprenentatge basat en reptes o projectes, seminaris interdisciplinaris i activitats de simulació per entrenar habilitats de gestió, de lideratge, de comunicació i de resolució de conflictes. Serà una formació amb un. L'estudiantat del grau es podrà beneficiar d'unque inclouen empreses ial llarg dels 4 anys de durada dels estudis i d'un segon idioma estranger a partir del tercer curs.