La PAHC talla durant gairebé quatre hores la carretera de Vic per un desnonament

Els activistes de lahan tallat aquest dijous ladavant de ladurantpel desnonament que s'ha produït a primera hora al carrer de les Escodines de Manresa amb la participació d'un important. Un cop s'ha fet efectiu el llançament, sobre les 9 del matí, els membres de la plataforma s'han dirigit a la carretera de Vic on han tallat eldavant la seu de la regidoria de Drets Socials.En un primer moment han estatsobretot amb el transport públic, "però després de comprovar reticències per part del personal tècnic de la regidoria" hanel trànsit i han allargat l'acció fins gairebé la 1 del migdia. En paralal·lel, l'home desnonat, que portava 3 anys vivint en un pis del fons voltor, acompanyat d'algun membre de la PAHC, s'ha reunit amb treballadors de Drets Socials perLa solució, però, ha estat parcial i limitada en el temps: una. "Ara mateix no podem fer més" ha assegurat la regidora titular,. L'afectat i els membres de la PAHC només tenen un dia efectiu -aquest divendres- per trobar una alternativa habitacional a través de l'administració. Si ha de ser dissabte o diumenge, la solució haurà d'arribar per una altra via.