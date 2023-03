El Pla de Mobilitat està a punt de provocar una greu crisi de govern a dos mesos de les eleccions

Eld'aquest dijous ha viscut el moment deentre elsde, en els onze anys que porten de pacte. Una tensió que no s'ha reflectit en les intervencions a la sessió, sinó que s'ha mastegat, en, end'alguns regidors i, sobretot, en elsque ha començat el ple i en l'del recés que s'acostuma a fer quan la sessió és llarga. Una crisi que s'apuntava les darreres setmanes pel sentit de lesdel candidat de Junts,, i que aquest dijous ha estata dos mesos de les eleccionsPoc abans de començar, el grup municipal de Junts ha comunicat a l'que no votaria a favor del(PMUS) que havia de posar-se en consideració i que. El grup municipal del PSC havia pres la mateixa decisió un dia abans, aquest dimecres Fem Manresa ho havia fet públic dijous de la setmana passada durant la seva intervenció al saló de les Columnes en un acte que pretenia mostrar elde tots els regidors al voltant del PMUS. El dimarts anterior ho havia comunicat a ERC, segons va assegurar. El que fa poc més d'una setmana es presentava com un, aquest dijous només tenia el suport d', que té la regidoria proposant, i segurament del regidor dei del, que no han comunicat pas un canvi de postura."Nosaltres havíem estat els queen les reunions de la comissió d'elaboració del pla,emparats en el consens que semblava que hi havia", ha explicat el regidor de Juntsen una conversa informal amb la premsa, "però si aquest consens es trenca, ens alliberem d'aquest compromís", ha raonat. "Heu de tenir en compte que molts sectors de la ciutadania que ens són pròximsalgunes de les seves mesures", ha apuntat la regidora Núria Masgrau.A banda d'això, però, també ha pesat en aquest canvi de posició el fet que des d'ERC, amb anterioritat, del canvi de posicionament de Fem Manresa la setmana anterior, "quan". És el mateix argument que havia exposat dimecres el portaveu del PSC,. Tot i que la comissió d'elaboració del pla s'havia tancat amb un acord de consens, i per això es va convocar la seva presentació conjunta dijous de la setmana passada, la regidora de Fem Manresava trucar dimarts al regidor republicàper informar-lo que finalment hi. Fos com fos, aquest canvi no va arribar a la resta de grups, inclòs Junts que es troba al govern, que es van trobar amb laDesprés de debats a porta tancada entre l'alcalde i alguns regidors d'ERC abans de començar el ple i en el descans, Aloy ha comunicat queamb la voluntat de tornar-lo a portar al. D'haver-lo posat a votació, hauria rebut els vuit vots a favor d'ERC, segurament els dos vots de Ciutadans i el regidor no adscrit, onze abstencions dels grups de Junts -faltava el regidor Fius, de baixa per paternitat- i el PSC, i tres vots en contra de Fem Manresa.El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Manresa hagués prosperat igualment, "però no ens podem permetre" ha apuntat Aloy durant la justificació de la retirada, "és un pla que requereix del major suport possible".Ara faltarà veure si serà capaç deen només un mes.