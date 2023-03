«El camí de l'Adnan», capítol III: La cadira de rodes, l'esport i una entrevista determinant

El retorn a la vida

Pràcticament dos anys en una habitació tancat. Sol. Amb només una finestra que li permetia saber si era de nit o de dia. Duia tanta medicació intravenosa que no només li inhibia el dolor, sinó que també li bloquejava les emocions. Sí, els metges havien aconseguit trobar el fàrmac per erradicar el virus, però l'Adnan seguia igual de trist, dèbil i desmotivat que el primer dia.

Havia ingressat ambi sortia de la porta d'aquell hospital de Trípoli que ja en tenia. Quan va instal·lar-se a la casa que havien llogat els seus pares (a la petita localitat de) no sortia gaire al carrer, només per tornar a la clínica a fer els. És per això que el primer cop que el seu pare li va suggerir de provar de tornar a, ell va dir que no. Però ràpidament s'hi va repensar: ho provaria;No feia ni dues hores que havia trepitjat per primer cop l', que ja se li va escapar un mig. El culpable? L', un noi de la seva classe. "Sí, d'acord, tu no pots caminar, però jo no puc menjar dolços: soc diabètic!". Li ho va dir amb tanta(era la primera persona que no se'l mirava amb!), que no va poder evitar ablanir les faccions. "Jo correré davant teu i tu si vols pots menjar-te tants croissants com vulguis als meus morros". Aquelles paraules encendrien l'espurna d'unesque l'Adnan creia que ja no l'hi pertanyien.I va fer-se amic d'aquellaatrotinada i pesada. I va començar a recórrer els carrers de la ciutat, amunt i avall. I un bon dia va decidir endinsar-se pelsde la zona. I va recordar com el guaria la: molts dies, després de classe, es deixava perdre entre els arbres i es quedava, amb els ulls tancats, només respirant i escoltant elPer molt que ja no estigués ingressat, l'Adnan mantenia una estreta relació amb l'hospital. Sobretot amb els equips de, que eren els que s'encarregaven de fer-li. Igual que els gairebé dos anys d'internament a planta, les visites i elsque li oferia la clínica, les havia de. A casa l'economia s'aprimava cada cop més, i ell temia que en algun moment o altre no hi hagués prou líquid com per sufragar la sevaAixí doncs, va començar a buscar si hi havia alguna entitat que oferísper a despeses derivades d'una. I la va trobar., es deia, i garantiaa infants i joves víctimes de conflictes bèl·lics amb. S'hi va posar en contacte i de seguida va obtenir resposta: es farien càrrec del seu cas i de tots els costos dels tractaments.A l'hospital ja sabien que des que li havien donat l'alta, l'Adnan era un altre. De fet, arran d'anar amb la cadira amunt i avall, havia guanyat molta. I allò el connectava amb quan anava eni feia, la seva gran passió. Desconeixia quantsal dia feia amb el seu nou mitjà de transport, però el que tothom tenia clar era que n'eren una bona picossada.L'havia tornat a la seva vida per quedar-se, i aquesta màxima indubtable encara es va fer més evident quan un bon dia, un doctor li va suggerir d'inscriure's a unaque feien a, apta per a persones amb. Per què no?, va pensar. Sense entrenar més del que ho feia habitualment, elva presentar-se a l'esdeveniment esportiu de la capital libanesa i -encara no sap com- va creuar la meta en, va tardar. La gent al·lucinava.L'de les curses el va enganxar. I va anar-se presentant en més i més proves, amb posicions deen pràcticament totes. També van cridar-lo d'unde Trípoli per si volia formar part d'un dels seus equips. No ho va dubtar ni un segon. Cada cop era més conscient que la cadira de rodes no eraper seguir fent esport.I si no ho era per fer esport, tampoc ho era per recuperar l'afició que tenia per a lai decidir fer-ne unados anys; ni peren un apartament adaptat; ni percada dia, ni, fins i tot, per accedir a serper unaque feia de corresponsal per a unaquan amb prou feines sabia col·locar Catalunya al mapa. Parlem de, que el febrer del 2017 va compartir amb els espectadors de TV3 i Catalunya Ràdio lade l'Adnan, emfatitzant en la seva passió per la fotografia i per fer curses de resistència.Després de sentir aquell testimoni pel, l'escriptora (i maratoniana), juntament amb tot l'equip del programa radiofònic en qüestió, van tenir una idea: "D'aquí un mes just se celebrarà la. Per què no el?". I de seguida es van posar a treballar. L'equip del Catalunya migdia però també els organitzadors de la cursa, els membres d'Inara i, efectivament, la gent delde la Generalitat, en aquell moment ambal capdavant.