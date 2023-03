«Yerma» de Federico García Lorca es podrà veure aquest diumenge al Kursaal

Aquest diumenge, 19 de març a les 6 de la tarda, arribarà alla gira de Yerma deen una nova producció delque ha dirigiti que encapçala l'actriuEl director del Teatre Lliure Juan Carlos Martel recupera Yerma, el clàssic de Federico García Lorca en un muntatge innovador amb espai escènic de l'artista visuali música deYerma és lad'una dona que no pot tenir fills sota la pressió social i el desig de ser mare. Ella viu aquestaen un entorn que faen una dona casada, les principals funcions de la qual són la casa i els fills. I dins seu, l'instint maternal lluita contra laL'espectacle, que es va estrenar el passat mes de novembre al Teatre Lliure de Montjuïc, està interpretat per, María Hervás,Lesper veure Yerma tenen un preu de 20 euros, (15 euros per a majors de 65 anys i 6 euros per a menors de 30 anys i Carnet Galliner) es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet