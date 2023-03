El polígon industrial Pla dels Vinyats I de Sant Joan estrena nous fanals després de 30 anys

L'ha instal·lat fanals al. Es tracta d'una petició de les mateixes empreses del polígoni que reclamaven des de feia molt de temps. És la primera vegada que aquest polígon disposa d'des de la seva creació l'any 1983 i posterior aprovació el 1992.El projecte s'ha elaborat des del mateix Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada on la regidora de Promoció Econòmica,, ha volgut donar prioritat al projecte per la seva importància i necessitat per aldel municipi, amb un total de 39 punts de llum en tot el polígon."Aquesta és unaper part de les empreses que tenen la seva activitat industrial en aquest polígon, però que no s'havia pogut portar a terme fins ara per la complexitat de parcel·lació", ha explicat l'alcalde,Des de l'àrea des'ha elaborat un projecte tècnic per a la instal·lació de tot l'enllumenat. Es tracta d'una actuació per a millorar la seguretat del Polígon Pla de Vinyats I, així com la dels seus treballadors.El Polígon Industrial Pla dels Vinyats I compta actualment ambinstal·lades al nord del nucli urbà de Sant Joan de Vilatorrada, al peu de la