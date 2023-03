La prova Cangur porta 130 alumnes de batxillerat a la UPC Manresa

Estudiants dede set instituts delhan competit, aquest dijous, a l'(EPSEM) de la, en la prova, una activitat matemàtica que a Catalunya organitza des de 1996 laLa prova Cangur és una activitat matemàtica impulsada per la societat internacionalper estimular i motivar una àmplia majoria de l'alumnat i que està dirigida a estudiantat de cicle superior de primària i a secundària. A Catalunya l'organitza Societat Catalana de Matemàtiques.Enguany, laha tornat a ser seu de la prova, després de tres anys de no ser-ho. Degut a la, l'organització d'aquesta prova es va adaptar a les circumstàncies de cada moment i es va fer als instituts. Amb l'edició d'aquest any alguns alumnes de batxillerat del Bages han fet la prova a la UPC Manresa i la resta les han fet als instituts.Els participants han fet la prova repartits en diferents espais de la Universitat, durant l'hora i quart de la que han disposat per resoldre els trenta problemes proposats. Uns problemes amb, ambper a cada un. Amb un format de concurs individual, l'objectiu autèntic del Cangur és que l'alumnat participi i dediqui una estona especial a divertir-se tot resolent els reptes plantejats. Els problemes es basen més enque en coneixements matemàtics específics.La prova Cangur acaba cada any amb un solemne acte de, al qual es conviden els quinze millors alumnes de cada nivell, que hi poden assistir acompanyats de la família i algun representant del centre. En aquesta edició l'acte d'entrega de premis està previst per al dimarts, 23 de maig. A més, l'1% de millors puntuacions rebran un diploma de menció honorífica i un obsequi.