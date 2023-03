Sant Fruitós instal·la més de cinquanta noves caixes per a la nidificació d'aus

Aquesta primavera, les espècies d'ocells que arribin adurant la temporada d'aparellament, trobaran nous espais per a lagràcies a la instal·lació de més d'una cinquantena deque s'han ubicat per diferents espais naturals del municipi.Aquestes estructures, juntament amb diferents actuacions paral·leles deque s'han dut a terme, tenen per objectiui la qualitat ambiental del municipi, generant les condicions òptimes per afavorir la recuperació de l'Les caixes niu esdevenen una oportunitat alternativa per a la, quan aquestes no troben arbres vells que tinguin cavitats naturals on puguin nidificar. La presència d'algunes espècies d'aus al municipi, a banda de la importància de tenir cura de la biodiversitat, també són beneficioses per a les persones, ja que poden actuar davant la possibilitat deEl principal àmbit d'actuació d'aquest projecte s'ha realitzat a la zona del, ja que per les seves característiques naturals, on es combinen elsamb, s'ha considerat que les espècies s'hi podrien veure afavorides. Concretament en aquesta zona s'han instal·lat una quinzena de caixes niu de diferents tipologies, i en diferents ubicacions, per tal d'oferir espais de cria a la, el, al, ali, també, alsUn altre dels punts on s'ha dut a terme aquesta actuació és el petit bosquet de pi blanc i roure, entorn l'. Aquesta zona es tracta d'un hàbitat diferent del Serrat del Guix, i per tant s'hi han ubicat una quinzena més de caixes niu, però per a espècies més forestals com poden ser eli lesFinalment, a l'àmbit de las’hi han instal·lat unes 25 caixes niu en diferents pins on podrien establir-s'hi tant gralles, mussols comuns i xoriguers, com també espècies més forestals.La instal·lació d'aquestes caixes niu al municipi s'ha realitzat tantcomamb elements per evitar que els depredadors puguin enfilar-s'hi. Les actuacions també han comportat diferents actuacions de plantat de noves espècies vegetals i l'arranjament d'algunes de les zones naturals.Aquesta iniciativa neix de la reformulació d'una de les propostes guanyadores dels, que tenia per objecte la construcció d'una torre de nidificació per a aus. Un cop estudiada la proposta per un especialista en la matèria, es va considerar que la ubicació de diferents caixes niu entorn del municipi permetria una millor resposta per part de lai, per tant, més eficiència, que no pas centralitzar-ho en un sol edifici.