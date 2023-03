Del cop d'estat a Xile al guariment espiritual: Gabriela Vargas exposa 55 anys de carrera a Manresa

Una mostra retrospectiva que s'inaugurarà divendres

No li va costar gaire, a, escollir carrera universitària. Aquesta xilena de naixement però manresana d'adopció va llançar-se de cap a fer: des de petita que s'havia fet farts d'acompanyar el seu pare -metge de professió però devot de la- a plasmaren una tela. Era unque li encantava i que, a mesura que es va anar fent gran, va incorporar en el seu dia a dia. I encara amb més intensitat quan va començar els estudis a la facultat d'Art de la, el 1969.Van ser uns anys d'. A nivell personal, va conèixer el que un temps més tard es convertiria en el pare de la seva filla, un professor de sociologia de la mateixa universitat. Políticament, va posar-se a militar, juntament amb la seva parella, a el, el MAPU, un partit d'esquerres i marxista que va contribuir a portaral poder.Precisament per aquest motiu, quan el setembre de 1973va abanderar el cop d'estat al país, la vida de Vargas va fer un. I, consegüentment, la seva creació artística. "Com que el meu company era sociòleg i d'esquerres, elsel buscaven per. Anaven amb una foto seva i l'ensenyaven a la gent per si l'havien vist", recorda Vargas, que continua: "Vam estarperquè no ens descobrissin, fins que, amb l'ajuda de l'ambaixada argentina, vam aconseguir arribar a". D'allà, van viatjar fins a, i el 1975 van establir-se a"Van ser uns", s'encongeix. Laviscuda, l'estat d'alerta constant, el fet d'haver hagut d'el seu país i laamb només 20 anys... Tot plegat va marcar-la profundament: "Només em sortia feri desolació", la majoria dels quals amb llapis carbó i en. Posar-se davant d'un llenç en blanc i deixar-se portar per l'que sentia, l'ajudava a calmar-se. També ho feia el, un "gran descobriment" que encara avui en dia l'acompanya i que també va ser clau perquè la sevatornés a metamorfosar."Eli l'de la cultura hindú van calar-me moltíssim", un fet que es va traduir, un temps més tard, en la incorporació de més colors i; en l'experimentació de noves, com la, o en l'exploració d'altres estils, com el de l'o el moviment gestual.Emocionalment, aquest apropament a una de lesmés longeves, va despertar-li un interès cap a les: "Són un pou dei de belles arts", somriu. D'aquí, que quan l'any 1996 va decidir posar-se a fer la, optés per indagar en els jardins japonesos influïts pel, i en com aquests aconsegueixen contribuir en els processos espirituals de les persones que hi entren en contacte però també per als mateixos. El resultat?per unanimitat.Tot el que va descobrir durant els anys de tesi doctoral la van fer entrar de ple en una disciplina que ja feia temps que li cridava l'atenció: la de fer accions i, tot reordenant els elements del paisatge per fer arribar unconcret o, simplement, per unad'expressió.Després de pràcticament cinquanta-cinc anys deartística i d'exposar en sales de Catalunya, l'Estat espanyol, Xile, Brussel·les o Portugal, entre d'altres, Gabriela Vargas Anguita aplegarà en un mateix espai una representació de lesde cadascuna de les èpoques viscudes. Sota el títol, l'artista inaugurarà unaen la qual, qui la visiti, serà testimoni de l'evolució d'una persona que, sempre amb laper bandera, ha passat de l'idealisme polític i l'afany de canviar el món des de la lluita de classes, a una manera d'més centrada en el ser i més en consonància amb la "mare terra".L'exposició s'inaugurarà aquest divendres,, a les, a l'(carrer Barreres, 1) i es podrà visitar fins al dia 31 del mateix mes,