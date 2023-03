Portes Obertes per atraure nous residents de Medicina i Infermeria a la Catalunya Central

Jornada presencial i virtual

Tercera Unitat més gran de Catalunya

La(UDMAFiC), de l'(ICS), comença una campanya per atraure nous residents a l', el, el. L'acció pretén despertar l'interès dels futurs professionals dei d'per l'i posar en valor el territori.La nova cap d'estudis de la Unitat Docent de l'ICS Catalunya Central, la metgessa de família, destaca l'aposta que ha fet la Unitat per la formació en ecografia i la importància que futurs professionals de salut es formin en l', per poder nodrir els equips d'atenció primària i atendre la població amb la màxima qualitat. Camps explica que "els residents que ens triïn accediran a un extens programa formatiu que inclou un projecte específic de formació en ecografia, que és una de les nostres grans apostes". I remarca que l'especialitat de família "és l'única que ofereix una visió integral de la persona en el seu entorn, i de forma continuada al llarg de la vida; som els especialistes en les persones". Els altres punts forts de fer lasón el tracte personalitzat i l'oportunitat de treballar en un entorn rural, però amb centres equipats amb tota la tecnologia necessària.La campanya de captació inclou la difusió de píndoles audiovisuals que recullen el testimoni de professionals que estan fent la residència a la Catalunya Central i la, que, de 4 a 6 de la tarda, a la seu de lade Catalunya Central (carrer Pica d'Estats, 13-15, Sant Fruitós de Bages), i que també es podrà seguir de manera virtual. La jornada té com a objectiu informar els futurs professionals sobre la formació i l'acompanyament que rebran per part dels tutors mentre duri la residència i resoldre els dubtes que se'ls plantegin. Per assistir-hi, cal enviar un correu a l'adreça electrònica ud.cc.ics@gencat.cat o contactar per WhatsApp (677384315).La Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària Catalunya Central és lai fa tretze anys que forma futurs especialistes. Enguany, ofereix 52 places per a nous professionals de l'especialitat de Familiar i Comunitària: 37 de Medicina i 15 d'Infermeria. Estan distribuïdes ena les comarques del Bages (Manresa, Súria, Artés), Anoia (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí), Osona (Vic, Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Manlleu) i Berguedà (Berga, Puig-reig).Els futurs residents de l'es formaran als centres d'atenció primària acreditats –tant rurals com urbans– i també faran estades en un dels quatre hospitals de referència del territori:de Manresa,d'Igualada,de Vic ide Berga.Una de les apostes de la Unitat Docent per a aquest 2023 és l'impuls en la, una tècnica diagnòstica que permet augmentar la capacitat resolutiva dels professionals de medicina de família i escurçar el temps de diagnòstic de determinades malalties, així com donar una atenció més propera a la població. Aquesta formació s'ofereix a nous professionals des de l'inici de la seva residència –de quatre anys en el cas de metges i de dos anys en el cas d'infermers–, i forma part d'un ampli programa formatiu en múltiples matèries transversals.