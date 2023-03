L'Ajuntament de Manresa convoca dues places de coordinador d'obra i de paleta

En el cas de la plaça de coordinador d'obra, com a formació mínima requerida, es demana tenir un cicle de grau superior o d' FP-II preferiblement en l'àmbit de la construcció. Es valoraran titulacions superiors com arquitectura tècnica o diplomatura. Les tasques a realitzar són les següents:

o d' preferiblement en l'àmbit de la construcció. Es valoraran titulacions superiors com arquitectura tècnica o diplomatura. Les tasques a realitzar són les següents: Reforçar programes municipals en relació en relació amb obres i actuacions al Centre Històric.

Redacció i plantejament de projectes tècnics, presa de mesures, seguiment i supervisió tècnica de les actuacions, entre d'altres.

Vetllar per tal que cada lloc de treball tingui la seva planificació diària.

Donar directrius a seguir partint dels projectes municipals concretats des de Territori i Urbanisme.

Supervisar els llocs de treball i les feines.

Simplificar les coordinacions amb altres agents, àrees...

Proporcionar el material necessari per al correcte desenvolupament de la feina.

Treballs de manteniment de la via pública, serveis urbans i d'edificis i equipaments de titularitat municipal, propis del lloc de treball.

Preparar la zona de treball i organitzar l'entorn, determinant i adequant els materials, eines, estris, màquines, mitjans auxiliars i equips de protecció individual i col·lectiva necessaris.

Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

L', a través de l'Agència de Desenvolupament Local, ha obert la convocatòria de dues places de treball subvencionades pel(SOC), en el marc del. Es tracta d'una plaça dei una altra d'per a la brigada de treball als barris.Per optar a qualsevol de les dues places, cal estar inscrit al SOC com a(DONO), no percebre ni tenir dret a la renda contributiva i, preferiblement, ser resident a Manresa o rodalies. La durada de cadascun dels contractes serà de. Per optar al lloc de treball, es valorarà que les persones candidates tinguinen funcions similars i formació relacionada.En el cas de la plaça d'oficial de primera paleta - brigada, la formació mínima requerida és el graduat escolar, el d'ESO o formació en l'ofici. Formarà part de la, per a realitzar actuacions de millora delde Manresa, amb tasques com:Les persones interessades a les ofertes s'hi poden inscriure a través d' aquest web o bé fer arribar el seu intermediacio@ajmanresa.cat , tot indicant a l'assumpte Oferta Núm. 339348 Coordinador/a Obra o Oferta Núm. 340293 Oficial 1a paleta, en funció de la plaça de feina a la qual es vulgui optar. Eld'ofertes clou el 24 de març.