Judit Neddermann farà parada a Cardona per fer el segon concert de la nova gira de «LAR»

L'deacollirà, el proper dissabte 25 de març, a les 8 del vespre, el segon concert de la nova gira que la cantautoratot just inicia ara amb la presentació del seu darrer disc, LAR.LAR (Universal Music/Música Global, 2023) és un disc on Neddermann torna a casa, honra les arrels, s'envolta de músics estimats i crea cançons que busquen l'amor, la pau, la celebració i la llum. Coproduït per, insisteix en la sonoritat de la banda que s'ha anat forjant amb els anys i sumen diverses col·laboracions estel·lars:(Israel),(Espanya) i el cantautor(Brasil). Aquest disc té la particularitat d'anar acompanyat de la mà d'un visual dirigit per, una doble aposta per continuar compartint la seva veritat.El concert serà en un format trio i té una durada aproximada de 80 minuts. Aquest és el primer espectacle de la programació cultural anual de l'Auditori,, que continuarà el mes d'abril amb els concerts de lai el grupi, de cara a l'octubre, amb el monòleg deLes, que tenen un cost de 18 euros (adults) i 15 euros (menors de 18 anys), ja es poden adquirir a aquest enllaç