El cicle d'Arrel tornarà dissabte al Kursaal amb un concert del trio Krregades de romanços

La sala petita delacollirà aquest dissabte, 18 de març a les 6 de la tarda, el concert del trio de veusdins del cicle. Serà un concert, sota el títol De l'oblit a l'escenari, que recuperade les terres de Ponent.Krregades de Romanços són tres dones () a les quals els agrada cantar cançons i romanços a capella o acompanyades de violí, acordió diatònic i percussió tradicional.Convençudes de la bellesa i la força que s'amaga darrere l'aparent senzillesa de la cançó tradicional, les Krregades de romanços busquen i canten melodies(des delfins a l') que hagin quedat en l'oblit, per donar-les a conèixer de nou.Cançons i romanços que parlen d'històries en què les protagonistes sempre són dones: històries tristes, d'amor, picaresques... o bé, com les cançons de bressol o les cançons de pandero.Lespel concert de Krregades de romanços tenen un preu de 15 euros (12 euros amb el carnet Galliner, majors de 65 anys i 6 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet