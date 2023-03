Fem Manresa presenta una moció per impulsar un pla de xoc de foment del català

presentarà ald'aquest dijous una moció perquè el Consistori assumeixi el compromís en la, tant en els espais i comunicacions pròpies de l’Ajuntament, com també en la resta d’àmbits de la ciutat.Des de la formació municipalista apunten que la situació actual del català a les comarques centrals del Principat, així com en el conjunt dels, "és preocupant i alarmant", i consideren que lade la llengua és un fenomen que s'ha anat accentuant en els darrers anys i que requereix d'una"contundent" per part dels governs i de la societat civil en general.Segons apunten els anticapitalistes, l'té eines a l'abast per treballar a fons aquesta qüestió, assignant-hi recursos i planificant accions que vagin a l'arrel del problema. Per aquest motiu, Fem Manresa presenta una proposta deDes de Fem Manresa consideren que aquest pla de xoc ha de ser una eina efectiva perque tingui tants àmbits d'actuació com sigui possible, entre els quals figurin des de lade l'Ajuntament a l'àmbit polític-institucional, la comunicació amb la ciutadania, l'atenció ciutadana, l'educació, els esports, l'economia, la cultura, passant per l'àmbit científic i universitari, la salut, la joventut fins a l'oci, entre molts d'altres.Finalment, asseguren que la llengua catalana és "una llengua dei una expressió de ladel nostre poble", i la seva pèrdua representa una amenaça "per a la nostra".