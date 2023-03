Ampli dispositiu policial per desnonar un home que fa 3 anys que vivia en un pis d'un fons voltor

Dues furgonetes delsdelsi dues patrulles policials més, han tancat el carrer deal trànsit aquest dijous al matí i hanun home que portava 3 anys vivint en un pis del número 30 d'aquest carrer, que és propietat del fons voltorElprovenia d'una ordre del jutjat de Manresa que s'havia dictat sense data ni hora d'execució. Aquest fet ha agafat a contra peu la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (), que només s'ha pogut mobilitzar quan l'afectat ja havia estat, i els agents controlaven els accessos al carrer.Segons han assegurat fonts de la PAHC a, l'home havia cursat una demanda de lloguer social a la propietat i havia comunicat aquest fet tant alsmunicipals com al propi. A dia d'avui, el fons Divarian no ha respost aquesta solicitud, tot i que estàAquest era el segon intent de llançament de l'afectat. El primer, que es va dur a terme fa dos mesos, va poder ser aturat gràcies a laa través de la PAHC. Aquesta vegada, al no tenir una data assenyalada, l'activació de la plataforma no s'ha pogut dur a terme de forma tant efectiva. Unas'han mobilitzat quan l'home ja havia estat fet fora de casa seva, tot i que n'anaven arribant més.L'home vivia sol a la casa, tot i que està divorciat i té la custòdia compartida dels seus, que convivien amb ell amb freqüència a l'habitatge.