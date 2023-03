El Govern anuncia la conversió de la C‑55 a via de «2+1» entre Abrera i Monistrol, i de Manresa a Súria

El Govern impulsarà millores en 22per reduir els, especialment els frontals, que representen la meitat dels sinistres entre conductors. En els últims anys, els registres mostren un, amb una vuitantena de morts l'any i un. Després d'analitzar on i perquè es produeixen aquests xocs, elha traçat un pla per aplicar ala metodologia 2+1, que consisteix a incorporar unamb separació de sentits, per permetre, barreres físiques o separadors. Amb un, l'executiu es proposaactuant sobre el 7% de la xarxa.Les actuacions se centraran en 418 quilòmetres que concentren més sinistres frontals, que tenen, són d'i que, per tant, permetende circulació i per on passen. Entre aquests trams hi ha el que va d'de laque abastirà la totalitat dels seus 16 quilòmetres, i també el de, a la mateixa via, que cobrira els 13,6 quilòmetres que separen els dos municipis."La velocitat és cabdal. Si volem reduir els accidents mortals que tenim cada any hem d'actuar sobre aquest tipus de carreteres, no en les que hi ha més accidents", ha detallat el director general d'Infraestructures de Mobilitat del Govern,. I és que, l'estudi elaborat pel Govern mostra que el 13% de la xarxa viària concentra el 34% dels accidents mortals.Els xocs frontals tenen diverses causes, com ara un, unaque fa envair el sentit contrari o laque també pot provocar que es desplaci de calçada sense adonar-se'n. Per aquest motiu, el pla 2+1 incorpora diferents actuacions en una vintena de trams com ara situar un tercer carril amb separació entre els sentits, una barrera de contenció que separi els carrils contraris, oEl Departament de Territori esperad'aquests trams després de fer les actuacions.Algunes d'aquestes mesures ja s'han dut a terme a la C-55 i a laamb "una reducció molt important dels accidents mortals per xocs frontals", com a resultat, i també a la C-35 entre, a la C-16 entrei a la C-352 a la. Després d'avaluar actuacions en 40 quilòmetres durant sis anys, el Govern va constatar una reducció del 92% dels sinistres mostrals i del 50% dels greus."No actuem sobre, sinó sobre el 7% de carreteres. És una intervenció que canvia la xarxa viària i que pretén que siguin", ha afirmat el conseller de Territori,Aquests canvis ja s'estan aplicant a la(C-66), al tram entrede la C-35 i entre, a la C-15, amb un pressupost de 72 milions d'euros.Alguns dels trams amb calçada única on s'actuarà fins al 2030 són la C-15 entre, la variant de la C-31 a, la C-14 entre, la C-31 entre, la C 55 entre, la C-65 entreo la C-66 entre Besalú i Banyoles o la C-26 entre