La Fira d'Artés incorpora activitats per fomentar la mobilitat sostenible

Un taller que consisteix en autoproduir energiai un espai on s'explicaran les característiques que ha de tenir una. Són dues de les noves iniciatives per fomentar l'que incorporarà la programació de la Fira multisectorial d'Artés , que se celebrarà els dies 15 i 16 d'abril, amb la maquinària agrícola, l'automoció i la mobilitat sostenible com a principals sectors que hi participen.La comissió organitzadora de laha enllestit la programació d'actes paral·lels a la fira. Una xerrada sobredavant la crisi ecosocial, que anirà a càrrec de la comunitat de consum sostenible, donarà el tret de sortida al certamen. La programació d'enguany inclou, a més a més, dues xerrades: una taula rodona que analitzarà reptes i dificultats de la, i una xerrada sobre, en aquest darrer cas organitzada pera la tarda. Una altra novetat és l'ampliació de la programació esportiva, amb exhibicions que oferirà elLahi serà un any més amb el tradicionali la cultura popular hi serà per mitjà de la ballada de sardanes i d'un estand amb entitats locals i actuacions delsi els. Aquests darrers, com a novetat, aniran acompanyats de la xaranga de l'. Tampoc hi faltaran la ja també històrica trobada de puntaires i demostració de puntes de coixí, així com una exposició de treballs de patchwork.Un altre àmbit ja indissociable a la fira i que retorna amb força és el de l': a la plaça de Sant Cristòfol hi haurà exposats, mentre que diumenge la plaça 1 d'Octubre acollirà trobada de, ja històrica i que compta amb la participació de. També hi participarà l'amb una mostra dels seus vehicles. I per segon any consecutiu es fa un lloc a la programació la, iniciativa que omplirà de cotxes el primer tram del polígon industrial Santa Maria d'Artés, una iniciativa en col·laboració ambque compta amb el suport de l'AEPA, entitat que agrupa empresaris del polígon.Las'ubicarà de nou a la plaça de l'Església, en un espai compartit amb activitats de. Dissabte s'hi oferiran dos tasts guiats: un de cerveses a les 5 de la tarda, i un altre de vins i xocolata a les 7 del vespre. I diumenge s'hi preveuen dues actuacions:. Aquest espai romandrà actiu els dos dies, a partir de les 12 del migdia i fins tancar el recinte firal.La programació es complementarà amb activitats que es poden fer tot el dia. A nivell de públic familiar, es podrà dur a terme la gimcana, que anirà a càrrec dei al carrer Balmes hi hauràLa programació cultural inclou una exposició dels artistes, que han titulat El silenci dels crits. I dissabte a la tarda hi haurà sessions de, que es faran cada 20 minuts.La Fira d'Artés compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a més de la implicació de diferents entitats d'Artés i del conjunt de la comarca.