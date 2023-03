El PSC de Sant Joan de Vilatorrada tanca el comitè d'idees un cop definit el seu programa electoral

Elva tancar dimarts les sessions delque va formalitzar a primers de desembre i que ha comptat amb la participació d'una vintena de persones que han ajudat a definir lesde la formació de cara a lesdel proper mes de maig.El comitè d'idees ha estat format per persones expertes en els seus àmbits d'actuació com, directora general d'Ogilvy Barcelona;, aquitecte;, expert en dret públic i gestió pública municipal;, Pirelli Motorsport & manager de testeig;, mestra del municipi, entre d'altres persones del món cultural, sanitari, esportiu, de la gent gran, medi ambient, de les AFAs dels centres educatius... dividits en dos grups, social i l'urbanístic - econòmic.El comitè es va inaugurar a inicis del mes de desembre, ha tingut una durada de tres mesos, i ha estat dirigit i conduit pel candidat a la llista socialista Toni Sánchez L'alcaldable socialistaha explicat que "volíem un programa electoral amb rumb al futur, no ens conformem amb gestionar el dia a dia del nostre municipi. Sant Joan té moltes possibilitats i nosaltres fem una proposta clara de transformació".Els socialistes presentaran el seu programa electoral el proper 25 de març en un acte al municipi. La seva proposta és que si arriben a guanyar les eleccions, aquest comitèper passar comptes i per fer noves propostes.