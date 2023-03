Denuncien que l'Ajuntament «ha incomplert els seus compromisos» amb la residència de la Font

Laha denunciat que l'ha "incomplert els seus compromisos" respecte de l'adequació del jardí de laamb l'"obertura innecessària" de la connexió amb l'"que va suposar una pèrdua de superfície" de l'equipament públic.La plataforma denuncia que el"no funciona", "no s'ha fet la replantació" de la gespa, la part posterior de la residència "encara no està tapada", no s'han instal·lat els, ladels treballadors "no s'ha adequat", "no s'ha donat continuïtat" a l'espai verd de la zona de la bugaderia, la superfície del xamfrà entre el carrer Piniella i l'avinguda "està pendent d'arreglar-se", i a la nova part urbanitzada hi ha una "protuberància" que fa que "l'espai sigui inutilitzable".La plataforma, i segons afirmen, el mateix, els familiars dels residents i els treballadors de la residència exigeixen a l'Ajuntament que "efectuï les millores pendents per a una millor qualitat de vida dels residents".