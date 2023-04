Impulsem diu que el canvi de nom de la plaça Crist Rei amaga «la inoperància» del govern

ha retret al govern municipal de Manresa que es vulgui canviar el nom de laper tapar "la seva inoperància" en temes clau per a la ciutat o del seu dia a dia "com la brutícia, l'incivisme o la inseguretat".El candidat,, assegura que és una operació semblant "a la que es va fer el mes de juny de l’any 2021 alper tapar l’onada d’inseguretat al Barri Antic".El candidat Joan Vila assegura que "no entrarem a discutir la ideonitat, o no, del canvi de nom, sinó el fons i les formes". Per a l'alcaldable d'Impulsem el fons de la qüestió "no és cap altre que desviar l’atenció i que aquest debat s’imposi respecte d’altres quecom el projecte de ciutat o coses més del dia a dia com la".Pel que fa a les formes, la formació es pregunta per què surt això "a un mes escàs de les eleccions", i el candidat assegura que "laja ens ha demostrat reiteradament que és desorganitzada i que no controla els tempos".