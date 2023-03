Sant Fruitós programa les estratègies i accions en polítiques d'habitatge fins al 2027

L'ha donat compte en el ple d'aquest mes de març del(PAMH), un document que defineix les estratègies i propostes a desenvolupar al municipi fins al 2027 per tal de facilitar a la ciutadania el dret a un. Aquesta és la primera vegada que es treballa de forma planificada al municipi en matèria d'habitatge.Per a l'elaboració del pla s'ha realitzat prèviament unaal municipi, tenint en compte múltiples factors com el context socioeconòmic de la població, el nombre i tipologia d'habitatges, les polítiques dutes a terme fins al moment. D'aquesta diagnosi se n'han extret dades rellevants com per exemple que en els darrers anys, ha, que es disposa d'unao que elsUn cop duta a terme la diagnosi i detectades les problemàtiques, s'han definit com a principals objectius pels pròxims anys la creació d', el treball actiu per conèixer en profunditat l'estat del, i poder treballar per tal d'incentivar que els, i fomentar laen aquells on sigui necessari. A nivell intern també s'ha marcat com a objectiu consolidar una estructura municipal transversal per poder donar resposta de forma àgil a les necessitats en matèria d'habitatge.Per fer possibles els objectius marcats, el pla preveu un seguit d'accions a executar des d'ara i fins al 2027 com són la creació d'unen temes d'habitatge, la construcció de nous habitatges de, l'impuls d'i millores en edificis, per tal de poder-los posar en, i continuar treballant en la línia d'augmentar el parc d'habitatges municipals per a posar-los a disposició de la ciutadania.