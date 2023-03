L'Ajuntament rep les deu cooperatives escolars de Manresa del curs 2022-23

Cultura Emprenedora a l'Escola

Un total de 212 alumnes dede lesde, Joviat, Bages, L'Espill, La Salle i Puigberenguer, han estat rebuts aquest dimecres per l'alcalde de la ciutat,; la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement,, i la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats,, en un acte celebrat al Saló de Sessions de l'Ajuntament.En primer lloc, s'han fet entrega a les deu cooperatives participants en el programadel CIF, document necessari per a totes les empreses i que les constitueix legalment com a cooperatives. Un cop fet aquest tràmit administratiu, les cooperatives escolars ja estan a punt per a elaborar els productes que finalment vendran al Mercat durant el mes de maig.A banda d'obtenir aquest document, elshan pogut intercanviar impressions amb els representants municipals, que s'han mostrat molt interessats per la tasca realitzada per l'alumnat en el marc del programa.Les deu cooperatives que s'han constituït aquest curs 2022-2023 són l'(79 alumnes): Manetes World, CreaCoop, Joviart, Jovicraft; a l'(52 alumnes): CreArt, Km 0; a l'(25 alumes): Coopcalm; a l'(3 alumnes): Estrella Coop; a l'(53 alumnes): Coop M.U.P i Eco_Puig.El programa Cultura Emprenedora a l'Escola () fomenta lai les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària. Durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa amb el suport de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials de la seva localitat.En el cas de les escoles de Manresa, el projecte inclou la creació, organització, gestió i tancament d'una, que comporta la sol·licitud d'un microcrèdit i la venda dels productes elaborats. El 10% dels beneficis obtinguts es destinarà a una entitat sense ànim de lucre o a una ONG i la resta servirà per a fer una activitat conjunta amb els alumnes a l'aula.Des de l'Ajuntament de Manresa es coordina el projecte al territori i s'ofereixen diferentsper a donar suport a les cooperatives en el seu procés de creació. Aquest any s'ha realitzat un taller sobre els valors cooperatius (realitzat per la tècnica d'); un taller sobre com dissenyar un logotip (a càrrec de l') i un taller sobre la constitució legal i sol·licitud del CIF (a càrrec de tècnics de).