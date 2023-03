L'Ajuntament de Manresa acollirà la presentació de la biografia de Joan Selves i Carner

Una carrera política meteòrica dins la Catalunya republicana

Sobre l'autor de la biografia

El saló de sessions de l'acollirà el pròxim 30 de març, a les 7 de la tarda, l'acte de presentació del llibre Joan Selves. De l'alcaldia republicana de Manresa a governar l'ordre públic de Catalunya. Es tracta de la biografia del periodista, advocat i polític manresà, que va ser elde lai que posteriorment, en una carrera política meteòrica, va assumir diversesa la Catalunya republicana.L'obra ha estat escrita per l'historiador i escriptor manresài editada per la, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa. Forma part de la col·lecció d'estudis històrics i biogràfics de la Fundació Irla. En l'acte de presentació, a banda de l'autor del text, hi intervindran l'alcalde de Manresa,; el president de la Fundació Irla,, i l'historiador manresà. El llibre es distribuirà de forma gratuïta entre les persones assistents a l'acte.Joan Selves i Carner (Castelltallat, 4 de desembre de 1898 - Barcelona, 28 de juny de 1934) va ser un dels polítics de la Segona República que més càrrecs va acumular tot i la seva joventut. Va iniciar la seva carrera política amb la fundació de lal'any 1921, adherida al'any 1922. També va formar part de l', i va ser el primer president de l'. Durant aquests anys va ser directiu delAmb les sigles d', Selves i Carner va ser el primer alcalde de Manresa de la Segona República, entre l'abril i el juliol de 1931. Durant els primers anys del període republicà també va ocupar diferents càrrecs a Catalunya: diputat ai diputat delen un govern deentre el gener i el febrer de 1933;en un govern dede Catalunya.L'obra repassa la carrera política meteòrica de Selves i Carner, que va ser home de ladel president Lluís Companys i que va pilotar el traspàs de l'ordre públic de la Catalunya autònoma fins que va morir sobtadament, en plena joventut, el 28 de juny de 1934, a les portes delsL'autor de la biografia, Joan Esculies Serrat (Manresa, 1976) és escriptor i historiador. Professor de lai professor associat de la, està especialitzat en l'estudi del catalanisme. Ha publicat, entre altres, les següents biografies: Joan Solé i Pla. Un separatista entre Macià i Companys (2011), Josep Andreu Abelló, els clarobscurs del catalanisme (2015); Josep Fontbernat, conseller de Tarradellas (2017); Artemi Aiguader. Posar ordre a la rereguarda (2021); Josep Fornas. El solucionador (2022) i Josep Tarradellas, una certa idea de Catalunya (2022).