Guillem Roma presentarà al Kursaal el seu darrer disc, aquest dijous en el marc del Club de la Cançó

El cicle deltornarà dijous a les 7 de la tarda alamb el concert deper presentar el seu darrer treball, Postureo real. Les entrades per assistir al concert del cantautor de Manlleu jaAquesta no és la primera vegada que Guillem Roma actua ani tampoc la primera que ho fa al Kursaal, però sí que serà el seu primer cop dins del cicle del Club de la Cançó. Tant les seves cançons com la seva manera de compartir-les amb el públic el fan un delsi més interessants de tots els que han sorgit a Catalunya en els. I per damunt d'això hi ha l'dels seus concerts, la tranquil·litat i l'alegria de viure que transmet.Després d'haver acabat lade Kiribati, Guillem Roma presenta ara el seu sisè disc, que descriu com "una festa per parar elque ens envolta" i també com "un oasis per celebrar la bellesa, compartir la felicitat i aprendre a cuidar i estimar el que tenim".En el concert, Guillem Roma estarà acompanyat dalt de l'escenari per una banda formada per(percussions),(violoncel, percussions i veu) i(baix i sinte), i també comptarà amb la participació especial en una de les cançons del