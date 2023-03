L'Ajuntament de Sant Fruitós renova el local de l'Associació de Veïns de Torroella de Baix

Aquest mes de març han finalitzat les obres de millora del local de l'de. Aquest edifici, punt de trobada dels veïns del barri, presentava diversestant estructuralment com pel que fa a les instal·lacions.Durant aquest darrer any, des de l'Ajuntament s'han anat realitzat millores per tal de fer-lo més confortable. Per una banda, es van reforçar i millorar, amb la retirada i substitució d'elements que estaven malmesos i el reforç dels murs exteriors. Des del consistori també es va realitzar una important, amb la pintada de tot l'exterior, laque hi havia a l'interior de l'edifici i la substitució d'algunesAquest mes de març les obres han culminat amb la instal·lació d'unde l'aire interior, les quals eren una millora demanada pels usuaris de l'espai.Concretament, s'ha instal·lat un sistema de climatització ambque proporcionarà refrigeració durant els mesos d'estiu i calefacció en els mesos de més fred, i que funcionarà de forma coordinada amb una nova instal·lació dedel recinte. S'ha optat per aquest sistema, ja que és molt més eficient que l'actual instal·lació, que escalfava el recinte a través d'una. Aquesta instal·lació s'ha ubicat a la sala principal i en un dels despatxos de l'edifici, i a més en permetrà la seva maniobra de forma remota mitjançant una connexió wifi.Aquests treballs són un exemple de les millores que es poden executar en els habitatges d'aquest barri acollint-se als ajuts dels fons Next Generation dels quals ha estat beneficiari el municipi per tal d'executar obres per a la millora de l'eficiència energètica.