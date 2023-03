L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, escriu un llibre on proposa solucions rurals als reptes globals

Divendres sortirà d'impremta el primer llibre que ha escrit l'alcalde republicà de, sobre elcom a factoria de solucions als. El llibre, que porta per títol Lligar-se bé les espardenyes, juga amb el costum del batlle de calçar sovint, fins i tot per a actes oficials.L'actual és un desafiament majúscul que compromet el conjunt de la humanitat i preocupa cada cop més persones. La complexitat per fer front als reptes és aclaparadora i pot crear frustracions. D'aquí la necessitat de no acotar el cap i cercar com mai desllorigadors, que hi són, que permetinamb optimisme.En aquest llibre hi ha un seguit de reflexions, aproximacions i experiències per comprendrede l'emergència global on som ara, saber com ens afecta com a país i quines alternatives tenim peren què ens trobem.En aquest escenari d'emergència, la forma com ens governem, com administrem els recursos comuns o amb quin criteri fem els marcs normatius, és determinant per afrontar amb èxit tots els, i millorar la qualitat de vida de les persones.perquè sigui més eficient, àgil, eficaç i adaptable a les noves circumstàncies canviants és cabdal per al desenvolupament sostenible del país.Des d'una, Guiteras proposa solucions rurals als reptes globals, només es tracta de tenir voluntat, compromís i la ment oberta.