La Clínica Sant Josep posa en marxa una unitat perquè els pacients lesionats puguin fer activitat física segura

El CIMETIR, centre pioner en medicina esportiva

Equip referent en medicina esportiva

Tecnologia puntera per a una recuperació completa

Laha completat la cartera de serveis del, el, amb la creació d'una nova unitat ded'àmbit privat. Aquesta unitat, formada per professionals de prestigi dins de l'àmbit de la medicina i la fisioteràpia esportiva, posa a disposició dels usuaris un equip multidisciplinari, les tècniques més avançades eni la tecnologia més capdavantera per aconseguir que aquelles persones que han patit una lesió, siguin o no esportistes d'elit, puguin tornar a practicar l'que feien en condicions òptimes.La readaptació funcional esportiva és el procés final de recuperació d'una lesió o un procés patològic i finalitza quan el pacient pot tornar a fer l'activitat física o esport que feia habitualment. L'acompanyament i l'atenció personalitzada durant aquest procés de recuperació és essencial perd'una mateixa lesió, minimitzar el risc dei optimitzar els temps de tornada a la pràctica esportiva.La creació d'aquesta nova unitat, dins del CIMETIR de la Clínica Sant Josep, fa que aquest servei sigui pioner a Catalunya en ser l'únic espai de recuperació de lesions i readaptació dins d'unes. Aquest fet permet que els diferents equips professionals del centre puguin, oferint una atenció integral, l'assistència i el seguiment necessari en tot el procés: des de la prevenció de la lesió, amb les revisions mèdiques i físiques que es fan al, passant per l'assistència, diagnòstic, cirurgia i seguiment davant de qualsevol malaltia o lesió traumatològica.Amb el nou servei de readaptació esportiva integral es completen els serveis del CIMETIR, amb la incorporació deen dietètica i nutrició, cirurgia ortopèdica i traumatologia, rehabilitació, fisioteràpia, readaptació física i psicologia esportiva.L'equip que forma aquesta unitat de readaptació esportiva integral està liderat pel fisioterapeutai els traumatòlegs. Tots ells compten amb una trajectòria vinculada a la cura i atenció d'esportistes de prestigi que els ha portat a ser referents en l'àmbit de la medicina esportiva i la readaptació física integral.El fisioterapeuta Juanjo Brau, amb més de 30 anys de trajectòria, ha estat fisioterapeuta i readaptador alon ha fet el tractament i la readaptació a futbolistes de renom com són, entre altres. Actualment, col·labora amb diversos clubs de futbol d'Europa i esportistes nacionals i internacionals.Lluís Til és metge esportiu en el club, a Portugal, i fins l'agost del 2022, ha estat cap dels Serveis Mèdics del FC Barcelona. En aquest club feia tàndem amb el Jordi Puigdellívol, professional que combina les tasques dei traumatòleg al CIMETIR amb la responsabilitat delde les seccions professionals del FC Barcelona des de l'any 1995. També forma part dels serveis mèdics delL'equip assistencial està coordinat per la infermera, especialitzada en l'atenció d'esportistes al CIMETIR des de fa més de 15 anys i responsable en l'aplicació de. Aquest equip es completa amb fisioterapeutes especialitzats en readaptació, nutricionistes i psicòleg, tots ells amb l'objectiu d'avaluar i aconseguir una millora del rendiment físic i esportiu de la persona lesionada. Tot l'equip treballa amb uns protocols d'actuació conjunta per elaborar plans d'entrenament i readaptació personalitzada mitjançant la combinació de tècniques i tecnologia avançada.La nova unitat de Readaptació Esportiva Integral reuneix laper oferir un tractament de qualitat i optimització física. D'entre tots els aparells de la sala activa, hi destaquen lesque ofereixen dades d'anàlisi en temps real per testejar tots els paràmetres necessaris, com poden ser la força o l'equilibri muscular, i ofereixen una visió sense precedents del rendiment de la persona.D'aquesta manera, els professionals poden avaluar el punt de readaptació en què es troba aquella persona, valorant la progressió de lesen diferents grups musculars, i així analitzar amb més precisió el risc de tornar a patir una lesió. Amb totes aquestes dades, es poden planificar i oferir, sempre orientats a recuperar i millorar el rendiment del pacient, segons la seva capacitat funcional i neuromuscular.A banda d'aquesta tecnologia, la nova unitat també compta amb, iper aquells casos que sigui necessari tenir un diagnòstic mèdic concret abans de preparar el pla d'acció amb els fisioterapeutes i readaptadors.La unitat de Readaptació Esportiva Integral compta amb dos consultoris mèdics, vestuaris i una sala activa dins de l'edifici CIMETIR, concretament a l'antiga sala de revisions esportives del Centre de Medicina de l'Esport. La rehabilitació d'aquest espai ha permès disposar d'una sala de més de 70m2 que s'ha equipat amb elsque permeten l'avaluació i l'aplicació del tractament òptim.Es pot demanar hora per la unitat de Readaptació Esportiva Integral a través del plataforma Espai Pacient, per telèfon al 93 875 95 01 o per correu a readaptacioesportiva@clinicasantjosep.cat