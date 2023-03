Sant Fruitós impulsa un cicle de formacions per a la prevenció dels abusos sexuals en infants

Aquest dilluns la comunitat educativa de les escoles de primària del municipi ha pres part en la primerad'un cicle impulsat per l', amb el suport de la Diputació de Barcelona, per tal deL'abús sexual infantil és una de lescontra els infants i, a més, té una gran incidència avui dia. Segons el, entre el 10 i el 20% dels infants pateixen abusos sexuals durant la seva infància.és l'espai més important a l'hora de detectar situacions que amenacen el benestar i el desenvolupament dels infants. Per aquest motiu des de l'Ajuntament es vol donar eines tant al, com a l', per a poder prevenir i identificar casos d'abús.Durant la sessió que s’ha realitzat aquest dilluns, i la que es farà el pròxim 27 de març, els participants rebrande l’abús infantil, per saber, per conèixer elsi alhora també se’ls oferiran recursos per a la sevaLa llar familiar és l'altre espai imprescindible per a la prevenció i detecció en aquest àmbit. Per aquest motiu també s'ha programat un, on es donaran eines per a la prevenció i la detecció de l'abús sexual infantil. Aquesta proposta es realitzarà el dijous 23 de març, a les 6 de la tarda al, i per participar-hi cal inscriure's prèviament a aquest enllaç Finalment seran els mateixos nens i nenes, en aquest cas elsde les escoles del municipi, qui també rebran formació en aquest àmbit els dies 28 i 29 de març, als mateixos centres educatius. En aquestes sessions es treballarà amb els nens a partir de diferentsper tal que detectin on són els límits i aprenguin a identificari a saber a qui podenLa, que treballa en l'abordatge de l'abús sexual infantil que té lloc en l'àmbit familiar o l'entorn de confiança dels infants i adolescents, és l'entitat encarregada de realitzar aquestes xerrades al municipi.