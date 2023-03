Domènec Òrrit, escollit candidat d'ERC per revalidar l'alcaldia de Castellnou

L'actual alcalde de, repetirà com a cap de llista pera les properesdel 28 de maig.L'elecció, per unanimitat, ha tingut lloc durant la celebració d'unade militants i simpatitzants que han fet confiança en Òrrit per continuar encapçalant el projecte republicà durant els pròxims quatre anys.L'alcalde castellnouenc -des de 2018- s'ha mostrat agraït per la confiança dipositada per la militància republicana i ha assegurat que torna a fer el pas de presentar-se acompanyat d'un equip de persones "treballadores, capacitades i experimentades", amb el principal objectiu de "que Castellnou ha viscut aquests darrers quatre anys".Des d'Esquerra Republicana "volem seguir treballant tot construinti assegurant el millor futur per a tothom".