L'Escolania de Montserrat crea un cor mixt per primer cop en els seus mil anys d'història

L'crearà un nou cor, format perde 17 a 24 anys, que s'anomenarà. Els seus integrants estaran en etapa de formació -serà un- i, per aquest fet, si bé seran més grans que els actuals, podran ser considerats igualment escolans i escolanes, aniran, i quedaran inscrits en el. El seu director serà en, actual sotsdirector musical de l'Escolania. El monjoha explicat que moltes famílies demanaven perquè no s'incloïen nenes a l'Escolania i per "donar resposta a aquesta demanda", han decidit crear el Cor de cambra.El nou Cor de Cambrai ho farà en paral·lel a l'actual Escolania: sempre que aquest nou cor canti a Montserrat, elsi podran passar més. El nou Cor participarà delsdel Santuari, com fa habitualment l'Escolania, un cap de setmana cada mes: cantaran lai eli a l'de dissabte, i a lade diumenge. Les noies i els nois que el formin tindran l'oportunitat de cantar a la litúrgia dei de formar-se en diversos aspectes relacionats amb la, la, l'o la cultura, a través d'activitats organitzades per persones vinculades a l'Escolania i a laLa voluntat delés que aquest nou Cor de cambra comenci a cantar a partir del curs vinent, 2023-2024. Per formar-ne part, anualment es farà unamitjançant unes audicions. Les primeres seran els propers dissabtes 27 de maig i 3 de juny de 2023. Els aspirants hauran dede formació següents: bon nivell de lectura musical, experiència en cant coral, seri també es valorarà positivament que estiguin cursant. Aquest projecte va dirigit a joves estudiants de música, de cant, de direcció i de disciplines relacionades.Els qui hi estiguin interessats poden demanar informació a través de l'adreça de correu-e escolania@escolania.cat