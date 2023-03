Manresa acull l'exposició «Agents Rurals: guardians del medi natural»

La mostra

Al servei de la ciutadania

El Director General dels, i l'inspector en cap del cos d'Agents Rurals,, han inaugurat aquest dimarts l'Agents Rurals: guardians del medi natural, que serà exhibida en eldefins el proper dia 23 d'abril.També han participat en la presentació l'alcalde,; la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central,; el director d'aquest equipament,, i, comissari de l'exposició i cap de l'Àrea Bàsica de la Conca Barberà, entre d'altres.Aquesta mostra es complementa amb l'exhibició d'del cos ide divulgació. Paral·lelament, es programen activitats d'educació i sensibilització ambiental en el marc del programaEn l'acte inaugural, Marc Costa, ha subratllat que "l'exposició ens ha de permetre que la ciutadania conegui millor el cos d'Agents Rurals. Fa undels 35 anys del cos i de la tasca dels agents en el dia a dia i de tots els grups de suport. Qui visiti la mostra pot comprovar l'ampli ventall de les feines que fan els Agents Rurals".Antoni Mur, inspector en cap dels Agents Rurals, ha afirmat que "la ciutadania ens coneix per la nostra feina deperò també treballem en, preservació del, entre d'altres. Amb l'objectiu d'afrontar els reptes de cura del, tenim el paper de promoure l'entesa de la societat mes rural amb la més urbana".Marc Aloy, alcalde de Manresa, ha posat de relleu la importància de l'exposició del bos d'Agents Rurals "en un territori molt castigat pels incendis", i ha destacat "la importància de la protecció delen un moment d', i la tasca dels Agents Rurals, un cos que va néixer just l'any 1986 arran de l'".Agents Rurals: guardians del medi natural explica la història d'aquest cos i aprofundeix en les diferents feines que desenvolupa; elsi elsamb que s'ha dotat per poder dur a terme actuacions, i subratlla l'aposta estratègica realitzada per la sensibilització i educació mediambiental. Un dels àmbits és la prevenció d'incendis forestals i la investigació de les causes que els provoquen. Elés el procediment operatiu establert pels Agents Rurals que defineix les actuacions dels efectius en termes ded'activitats davant les situacions de perill d'incendi forestal i que ha suposat més de 342.000 actuacions per a la prevenció d'incendis des de l'any 2009.Un altre apartat posa de relleu queés un territori format majoritàriament perpel que cal vetllar tot l'any per una gestió forestal i dels recursos naturals que sigui sostenible. La protecció dels boscos i la flora ha suposat des del 2009 més de 197.000 actuacions relacionades amb aquest àmbit. Entre elles destaquen el control d', lesd'activitats, el seguiment d', el control d', el, etc.Una altra secció mostra les feines de. Els Agents Rurals vetllen per l', preservencom l'ós i el llop i controlen la fauna exòtica invasora. Des del 2009 els Agents Rurals han fet 423.000 actuacions per protegir els animals. També controlen les activitats que es fan en, lluiten contra laal medi natural, fan complir la normativa pel que fa aen el medi natural i tenen cura del patrimoni cultural que existeix a la natura fent, entre d'altres,arqueològic, arquitectònic, paleontològic, geològic, etnològic i subaquàtic.La mostra també dona a conèixer els grups especialitzats del cos. Es tracta deli unitat, el, el, i el. I els Grups Especials:. Tots ells compten amb els agents més especialitzats en cada matèria i amb els recursos i el material més innovador.L'exposició finalitza facilitant el coneixement sobre els servei d'que es fa a través del 112 i un equip d'operadors propi que atenen al llarg de les 24 hores del dia, els set dies de la setmana i els 365 dies l'any. En un any, els Agents Rurals reben i gestionen més de 100.000 trucades.L'exposició ja s'ha vist ai properament viatjarà a Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona, Amposta i Terrassa per seguir el seu itinerari per les capitals de comarca.