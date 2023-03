Pedro Martínez torna a destacar la mentalitat del seu equip

sembla enamorat basquetbolísticament del Telekom Bonn . Una vegada més s'ha rendit en elogis a jugadors i tècnics rivals i ha desitjat que es classifiquin per a laquan li han preguntat per les possibilitats de l'equip alemany a la roda de premsa oficial.Posteriorment, als micròfons de, ha destacat la bona feina del seu equip malgrat la derrota. El discurs de Martínez ha estat similar al del passat diumenge. El tècnic ha quedatmostrada pel seu equip i ha concedit tot el mèrit de la victòria al Telekom Bonn ja que "han estat millors". Concedir algunesi l'són dos aspectes que el Baxi Manresa necessita millora de cara als propers compromisos.De cara a dissabte contra el, Martínez espera un partit "a cara o creu" davant un equip que "arriba en el seu". Tot i la importància del partit, el Baxi Manresa prepararà el partit com tots els altres. I sobre els nervis, ho considera una cosa normal. De fet, l'entrenador de l'equip manresà reconeix que. "El dia que no me'n posi marxaré cap a casa a passejar el gos", ha conclòs., el jugador descartat, també ha atès els micròfons de Ràdio Manresa. El jugador polonès ha destacat lai el fet de competir el partit fins el tram final. "Han faltat alguns detalls", ha comentat l'aler del Baxi Manresa. De cara al transcendental partit contra el Coosur Betis, Waczynski fa una crida a l'afició per omplir el