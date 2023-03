El Baxi Manresa perd a Bonn i no pot assegurar els quarts de final a la BCL (85-75)

Elno ha pogut segellar la classificació per als quarts de final de la(BCL) després de caure contra elque ha estat millor equip. Sobretot en el tram final. L'equip bagenc s'ha mostrat competitiu durant més de trenta minuts però el partit se'ls ha escapat en un darrer quart que no ha estat al mateix nivell dels tres anteriors.ha assumit el pes anotador del seu equip. En canvi, entre els tres bases no han aconseguit sumar cap punt., Jerrick Harding,, Devin Robinson i Marcis Steinsbeg han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Per part del Telekom Bonn han començat TJ Short II, Collin Malcom, Kastan Tadda, Finn Delany i Leon Kratzer. L'equip bagenc ha sortit millor que els dos partits anteriors i(5-4, minut 2). Tadda es convertia en el primer perill del conjunt alemany quan ha anotat el seu segon triple en dos intents.ha seguit el model del partit contra el Barça i ha introduït ràpides rotacions. Abans d'arribar els cinc minuts, tots els membres del quintet inicial han estat substituïts. De fet, elsdel Baxi Manresa han tingut minuts ja al primer quart. L'aspecte més negatiu per al Baxi Manresa eren les. Els jugadors locals aprofitaven la sevaper carregar el seu rival i aconseguir visitar el punt de tir lliure amb freqüència. El Telekom Bonn ha obert un primer forat de set punts que han estat contrarestats per l'aparició anotadora de Harding (16-17, minut 9). Aquesta embranzida no ha tingut continuïtat. Un nou parcial favorable als jugadors alemanys ha deixat el marcador en 23-17 a l'acabar els primers deu minuts.Les personals han seguit castigant el Baxi Manresa. El Telekom Bonn seguia encertadíssim i això li ha permès recuperar la seva màxima renda (26-19, minut 12). Aquesta seguia sent lad'un equip que controlava el rebot en defensa i trobava arguments en atac. El partit es mantenia en uns paràmetres igualats però amb una tendència a fer la. Novament, amb el marcador igualat els manresans no eren capaços de capgirar del tot la situació i tornaven a. L'encert exterior dei, com no, més tirs lliures, atorgaven una diferència d'onze punts al Telekom Bonn. Harding seguia en mode BCL i es posava laal seu càrrec. El catorzè punt de l'escorta fixava el 48-40 al descans.El Baxi Manresa s'ha mantingut dins el partit a la represa. Una diferència amb la primera part han estat les personals. El Telekom Bonn ha arribat al bonus en poc més de tres minuts, mentre que els bagencs. Aquesta circumstància no l'han sabut aprofitar els manresans per acostar-se al marcador, tot i les bones accions de. En aquest tram, era el rebot sota la cistella del Baxi Manresa el què donava aire als alemanys. I quan el Baxi Manresa era capaç d'acostar-se un xic, el triple era una altra arma que també castigava als de Pedro Martínez. Tot i aquestes dades negatives, el 69-62 al final del tercer quart ho deixava tot obert.Una treballada cistella de Geben obria el període definitiu. Després, un parcial de 5-0 igualava el màxim desavantatge en contra del Baxi Manresa i obligava Pedro Martínez a demanar(75-64, minut 33). Unai unacomplicaven molt la situació per als bagencs. Els de Pedro Martínez eren incapaços d'anotar i veien com el seu rival era cada cop més lluny. La distància entre els dos equips s'ha acostat als divuit punts que hi va haver a la primera volta. Però el Baxi Manresa no s'ha deixat anar i ha intentat que la derrota fos pel. Al final, 85-75 en un partit ben competit durant trenta minuts. Contra el, aquest proper dissabte, caldrà que els bagencs facin una altra passa endavant.Incidències: Martins Kozlokskis (Letònia), Martin Horozov (Bulgària) i Josip Jurcevic (Croàcia) han xiulat el partit.ha estat el jugador descartat pel Baxi Manresa.