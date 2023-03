Ramon Tremosa assegura que Aloy no pressionava a favor d'UManresa «per no molestar Aragonès»

L'exconseller d'Empresa i Coneixement,, ha assegurat aquest dimarts que l'alcalde de Manresa,, no pressionava en les negociacions amb la seva conselleria a favor d'" quan llavors era conseller d'Hisenda. Ho ha dit contraposant la seva postura a la que tenia l'alcldessa de Vic,, quan negociava els convenis de la, "que anava a totes hi hagués qui hi hagués al Govern".Tremosa ha fet aquestes declaracions a laon ha participat en un acte preelectoral deacompanyat de l'alcaldable de la formació,, i de, enginyer de camins. La conversa ha girat al voltant de les infraestructures i l'economia.L'exconseller ha posat com a exemple el creixement derespecte de, "a qui li ha passat la mà per la cara", i derespecte de, "gràcies a l'autovia". Seguint amb el joc de comparacions, Tremosa ha contraposat "el lideratge" de-tots dos feus postconvergents- a la "" de la capital del Bages. "En comptes de posar 10 milions en aprofitar el talent de l'a favor de l'empresa, els gasten en", ha comentat.El candidat Ramon Bacardit, per la seva part, ha promès que com a alcalde "tindré una" en la defensa de la necessitat de convertir enel tram de laentre Manresa i Abrera. "Amb dos carrils per sentit", ha subratllat com si la seva formació no hagués tingut mai l'alcaldia de Manresa ni la presidència de la Generalitat.