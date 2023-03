El projecte Llums a l'ombra, seleccionat a l'Impulsa Cultura de Fundació Catalunya Cultura

Llums a l'ombra

El projectede les cooperatives manresanesha estat seleccionat per participar en el programa Impulsa Cultura 2023 de la. Llum a l'ombra és un dels 37 projectes seleccionats per un comitè d'avaluació integrat per cinc professionals experts en el sector cultural i empresarial, entre un total de 49.Aquests 37 participaran en la primera fase delde formació, mentoria i acceleració que proporciona als participants recursos per ajudar-los a revisar, analitzar i millorar aspectes fonamentals dels seus projectes culturals. Tots els continguts del programa s'adrecen ad'iniciatives culturals.El programa, que enguany s'allargarà fins al 30 de novembre, ha començat el 14 de març amb una trobada presencial a l'. El programa consta de quatre fases, dues de formació i dues de mentoria i acceleració per als deu projectes finalistes, que optaran aldotat amb 10.000 euros.La Fundació Catalunya Cultura neix amb la voluntat d'impulsar un nou marc de col·laboració entre el sector privat, la societat civil i la cultura, amb l'objectiu dede nous instruments de finançament que permetin desenvolupar i mantenir els projectes i activitats d'àmbit cultural.Llums a l'ombra proposa la creació deper a carrers comercials a través de la, lai amb l'objectiu desobre temes d'inclusió, consum i sostenibilitat. És fruit d'un partenariat intercooperatiu entre les cooperatives Cultura del Bé Comú, SCCL i La Codornella, SCCL.En menys d'un any de vida el projecte ha estat guardonat amb el Premi Simeó Selga 2022 , ha impulsat un taller obert al Centre Històric de Manresa , ha decorat el carrer Cap del Rec amb llums de Nadal realitzats a partir d'una intervenció comunitària i exhibit la instal·lació Comptador durant el festival Jardins de Llum 2023