El nou Museu del Barroc de Catalunya exaltarà l'experiència sensorial del visitant

Disposició de les sales al nou Museu del Barroc de Catalunya. Foto: AjM

Una rehabilitació integral d'un edifici de 6.000 metres quadrats

Previsualització de la sala gran del futur Museu del Barroc de Catalunya. Foto: AjM

El dissabte 25 de març, visites ciutadanes

Nova embranzida per al Museu de Manresa

L’ha exposat aquest dimarts elque bastirà el futur, que acollirà les obres més representatives del, convertint la capital del Bages en l'epicentre de l'art d'aquesta època a Catalunya. En aquests moments, el procés per escollir l'empresa quees troba a la recta final. És previst que les obres estiguin ellestidesAixí ho han explicat en roda de premsa l'alcalde de Manresa,, i la regidora de Cultura i Festes,, en una roda de premsa que també ha comptat amb el director del Museu de Manresa,, i amb, arquitecte i responsable de disseny museogràfic de, empresa autora del projecte.El Museu del Barroc comptarà amb les obres més representatives del període deli, a més a més, generarà unque establirà vincles presencials, culturals i turístics amb altres equipaments del país dedicats al barroc, amb l'objectiu de posar de relleu la riquesa del patrimoni de l'època del barroc a Catalunya. En aquest sentit, el projecte compta amb el suport de la, que el vincula al seu programa, amb la complicitat especial del, pel que fa a l'accés a les obres de la seva col·lecció, i amb la participació d', pel que fa a l'aportació d'obres a l'exposició.Tal com s'ha subratllat, el projecte museogràfic aglutinarà i donarà forma a aquest concepte de museu, emprant sobretot dos recursos principals: la presència d'i la implementació d'que generin sinèrgies en tot el Territori Barroc, amb l'objectiu final de proposar al visitant unaque permeti captar i entendre el barroc sense prejudicis, des d'un nou discurs que exalta la recerca d'El futur Museu del Barroc se situarà a lade l'antici, en una primera fase, ocuparà les, amb un total de 800 metres quadrats expositius. En una segona fase, està previst que el Museu del Barroc ampliï els seus espais per ocupar tota la primera planta, doblant els metres quadrats expositius. Aquesta segona fase començarà a definir-se un cop l' Arxiu Comarcal i de Ciutat es traslladi al nou equipament que s'establirà a la part posterior de l'Ajuntament La visita s'articularà en diversosque s'aniran desenvolupant al llarg del recorregut, per acabar en una sala on s'explicitarà la visió global i de context del barroc a Catalunya en cinc fases:, on, a l'inici del recorregut, a l'entrada de l'ala oest, el visitant trobarà el primer àmbit o pròleg, que se centrarà en una intervenció audiovisual de caràcter immersiu i emotiu.Seguiran els. Al llarg del recorregut per l'espai expositiu, hi haurà el conjunt de peces exposades, recursos i eines que permetran entendre i interpretar el barroc des de diferents aproximacions.A la sala gran es mostraran els. Dins la sala gran de l'ala sud, l'exposició es desplegarà en espais temàtics entorn de les formes de treball dels tallers escultòrics, dels ordes religiosos, de la burgesia puixant i de les seves formes de vida i autorepresentació, acabant en un breu apartat que mostrarà la transició cap a una nova estètica que es produeix a l'entrada del segle XIX.Al mateix espai anterior s'hi podran veure els. Doblant-se sobre l'exposició anterior, com a culminació de la visita, la sala gran es transformarà en un espai immersiu audiovisual, on a partir de sis dels objectes exposats arrencaran narracions que obriran uns itineraris filmats cap a diversos temes i llocs dels territoris barrocs catalans.Finalment, elfarà d'epíleg. Al final del recorregut, un espai de reflexió recollirà aspectes sobre les vicissituds del barroc català, i especialment sobre la valoració d'aquesta forma artística i els processos de destrucció, salvaguarda i recuperació, tant físics com conceptuals, que ha conegut al llarg del temps.Les obres per rehabilitar l'antic Col·legi Sant Ignasi (segle XVIII-XIX) permetran a la ciutat recuperar un equipament patrimonial deper destinar-lo a. D'aquests 8.000 metres quadrats, s'ha actuat en 6.000 (els 2.000 restants corresponen a l'arxiu). A la planta baixa, hi haurà l'espai d', la, a banda delque restarà obert a la ciutadania. A la primera planta s'hi ubicarà elde Catalunya, la segona planta es destinarà ali la tercera planta acollirà un espai dedicat a la, un, i els. Pel que fa al claustre, serà de lliure accés i, per tant, quedarà obert a la ciutadania, que guanyarà unpreparat també per programar actes culturals.Els treballs fets i que queden pendents ascendeixen a. Tal com ja es va explicar, més de la meitat del finançament (5,2 milions d'euros) prové deper a la recuperació de patrimoni, provinents dels fons europeus, de la, de lai dels fonsde la convocatòria del. El percentatge subvencionat, que ara és del 57,8%, encara té marge per augmentar, ja que poden arribar més ajuts en un futur, segons han explicat.En aquests moments, s'està encarant el tram final de lesi de la. En paral·lel, l'Ajuntament de Manresa ja ha iniciat la licitació delsdel Museu del Barroc, que inclouen l'adequació dels espais i les instal·lacions d'electricitat, climatització i seguretat i, finalment, l'execució de la museografia. Es preveu que els treballs es desenvolupin al llarg d'aquest any i que les noves sales es puguin inaugurar el 2024.La intervenció a l'antic Col·legi Sant Ignasi de Manresa és una acció estratègica que permet complir diversos objectius: recuperar patrimoni, guanyar un equipament cultural de referència al país, transformar urbanísticament tot l'entorn -Via Sant Ignasi, carrer Bertrand Serra i plaça de Sant Ignasi-, revitalitzar el, en especial el barri de les Escodines, i deixar un llegat físic de la commemoració dels, que s'ha desenvolupat amb l'objectiu de potenciar la ciutat com a destinació turística a través de la petjada patrimonial ignasiana i del fet que Manresa és final delL'Ajuntament de Manresa obrirà les portes de l'antic Col·legi Sant Ignasi el dissabte 25 de març perquè totes les persones que ho vulguin puguini les obres de rehabilitació que s'hi ha fet, incloent els espais que acolliran el Museu del Barroc de Catalunya, on s'exposarà el projecte museogràfic.Les visites es desenvoluparan al llarg del matí. Són gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. Cal reservar de manera prèvia a través de la web de Manresa Turisme o presencialment a l'Oficina de Turisme (plaça Major, 10), de dilluns a diumenge, de 10 a 18 h.Elha estat objecte, des de fa uns anys, d'un conjunt de propostes de replantejament, associades a una forta remodelació de la seva seu, l'antic Col·legi de Sant Ignasi de Manresa, i a forts canvis urbanístics en el seu entorn. En aquest context, al 2017 es va redactar el, que va definir una estratègia per convertir l'equipament en un museu del segle XXI, amb una acció que pivota sobre dos eixos diferenciats: el patrimoni artístic del barroc català, que s'està materialitzant en el nou Museu del Barroc, ubicat a la primera planta de l'antic Col·legi Sant Ignasi, i l'art i la història de la ciutat de Manresa, que sota el nom de Museu de la ciutat de Manresa s'ubicarà a la segona planta.