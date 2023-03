El Most Festival arribarà a Sant Fruitós per posar en valor la viticultura i pagesia del futur

podrà tastar un trosset del, un certamen d'abast internacional que recull la millor producció audiovisual relacionada amb laAquest divendres eles convertirà de nou en una sala de cinema per projectar laVigneronnes, de, Gran Premi del Jurat en la passada edició.Aquest film, que es podrà veure a les 7 de la tarda, està centrat en viticultores de renom que despunten en la. Parla entre d'altres d'a Itàlia o dea Suïssa, que han ensenyat el camí a tota una generació que segueix els seus passos. Una mirada atenta a aquests projectes inspiradors que es basen en unael més propera possible a la natura i als éssers vius.El visionat del film anirà acompanyat de la taula rodona La pagesia al Bages. Reptes de futur amb la participació d', coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central,, pagesa de Castelltallat,, escriptora arrelada a la terra, i d'un tast de vins de ladirigit per l'enòloga l'L'arribada del Festival Most al municipi és fruit de la unió d'esforços deldel municipi, elde Catalunya (VINSEUM) i la DO Pla de Bages per tal que aquest festival creixi fora dels seus orígens situats al Penedès i al Priorat.Lesper l'esdeveniment es poden comprar anticipadament per 6 euros a aquest enllaç