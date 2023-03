El Catalunya Central acaba la fase regular amb victòria a Sant Cugat (39-42)

Quan el rugbi femení del) es va classificar per a disputar la, es creia que seria difícil guanyar algun partit, tot i que es va considerar que era una experiència que calia aprofitar per adquirir experiència. Les expectatives han quedat ben superades perquè el Catalunya Central ha acabat la fase regular amb tantes victòries com derrotes, cinc. set de deu en tota la temporada, i classificant-se per a semifinals, tot i que guanyar l'es presenta gairebé impossible.La cinquena victòria va arribar, contra tot pronòstic, aquest dissabte al camp delque, si hagués guanyat, hauria acabat líder de la regular perquè l'INEF / Barça també va punxar al camp l’. L'equip local, però, no va poder convocar una plantilla completa perquè el seu equip A jugava. A més, durant el partit, el Sant Cugat va acumular retirades per lesió i va acabar amb onze jugadores.Així les coses, el Catalunya Central no va tornar a casa content tot i la victòria. Perquè més enllà del triomf, l'equip no va estar a l'altura de l'evolució en positiu mostrada durant la resta de la temporada. L'equip, i a mesura que el rival s'anava quedant amb menys jugadores, les osonecbagenques jugaven encara una mica pitjor, com descentrades, sense rumb. És com si la superioritat creixent d'efectius despistés tothom menys al Sant Cugat, que feia el que podia amb molta fe i efectivitat.Les locals van arrencar amb un 17-0 de sortida en els primers 21 minuts. Però dos assaigs amb transformacions del tàndem(cinc assaigs en total en el partit) ien les transformacions (sis en total) iniciaven la remuntada. Al descans tot i haver jugat tota la primera part amb dotze jugadores, encara guanyaven les locals 22-14.La reacció del Catalunya Central va arribar ambi trobant, no sense dificultat, forats en lade l’adversari. Tanmateix, l'amor propi de les locals les posaria a només un punt quan faltaven onze minuts (34-35) i en el minut 75 vindria la marca queamb el darrer assaig i transformació (34-42), tot i que les locals encara van poder tornar a anotar en el darrer minut, donant mostra d'una, per deixar el resultat final en 39-42.Jugadores i tècnics es van conjurar en acabat el partit a millorar i treballar de valent en les dues setmanes que queden per arribar al premi d’unque es jugarà a Barcelona el 26 de març. En esport tot és possible, però l'equip va saber fer autocrítica de seguida i reconèixer que, amb el joc mostrat a Sant Cugat, és gairebé impossible que l'esport faci màgia.