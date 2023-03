Francesc Torradeflot pronunciarà a Manresa «Més enllà d'una societat postreligiosa i postsecular»

El proper dijous 7 de la tarda, es portarà a terme la xerrada Més enllà d'una societat postreligiosa i postsecular del cicle. La xerrada es portarà a terme a la sala d'actesa l'avinguda de les Bases de Manresa, 3, de Manresa.La xerrada anirà a càrrec del doctor en Teologia i director de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional (AUDIR),. Torradeflot ha publicat diversos llibres i articles sobre diàleg interreligiós, diversitat religiosa, mediació interreligiosa, espiritualitat atea i la importància de l’espiritualitat per a la cultura del diàleg.La xerrada forma part d'un cicle de cinc xerrades i taules rodones organitzades per l'. El passat 16 de febrer ja es va realizar la primera Una mirada a Ucraïna ambi refugiats ucraïnesos.