El Baxi Manresa viatja a Bonn pensant només en la Champions

Eljugarà contra elun partit de vital importància (dimarts, 20.00h. Esport3 i Teledeporte) a la(BCL). És la primera de les tres oportunitats que tenen els bagencs per certificar el seu pas alsa la competició europea. La victòria garantiria la classificació i deixaria oberta l'opció per al conjunt manresà de serfins a la darrera jornada. En cas de derrota del Baxi Manresa, la classificació podria arribar dimecres si elcau derrotat contra el. La tercera oportunitat seria ja un duel directe entre catalans i lituans on els dehaurien de defensar els tretze punts de diferència que van aconseguir al Nou Congost . Precisament Martínez va declarar a la sala de premsa delque només pensa en el duel contra el Telekom Bonn malgrat el crucial partit del cap de setmana contra el. És un missatge que ha calat al vestidor.Aquesta setmana,han parlat el dia previ de partit. El pivot lituà ja ha passat pàgina del partit del cap de setmana i explica que l'equip ja està centrat en el proper compromís, no sense mostrar el desencís per la derrota d'aquest diumenge . Geben no es mostra capficat amb la primera plaça de grup a la BCL i aplica la política del partit a partit. "Ens hem de centrar en el partit contra el Bonn. Després contra el Betis. I més tard ja pensarem en la setmana que ve", comenta el jugador interior. Respecte el rival en comenta que "és unamb un gran grup de jugadors" Geben destaca la qualitat del baseperò afegeix que el seu rival té cinc o sis jugadors més que poden aportar molt.Al seu torn, Jou, absent aquest diumenge contra el Barça, assegura que l'equip manresà "està bé. Fa només vint-i-quatre hores que hem jugat però hi estem una mica acostumats. Estem a punt per jugar". El capità és conscient de la importància del partit i les conseqüències que tindria una victòria que duria el Baxi Manresa als quarts de final de la BCL. "Pensem eni poder competir bé", comenta l'aler del Baxi Manresa. Un cop acabat el partit ja hi haurà temps de pensar en el Betis i, si cal, en el Vilnius la setmana que ve. El decoincideix amb el seu companys a l'hora d'analitzar el Telekom Bonn.El Telekom Bonn és un dels equips que presenta millors números de tot el. Des de començament de temporada només ha perdut tres partits. Dos a la lliga Alemanya i un a la BCL. L'única derrota en competició europea va ser el dia del seu debut contra ela començaments d'octubre. Després ha encadenat nou triomfs consecutius. Encadenar un desè triomf significaria per al Telekom Bonn asseguraria eli afrontar sense cap mena de pressió la darrera jornada. Una derrota per menys de divuit punts també deixaria en mans germàniques les opcions de ser el vencedor final de grup.