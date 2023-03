L'exposició «Part i Art» aplega centenars de visites al Convent de Sant Francesc de Santpedor

ha celebrat aquest cap de setmana bona part dels actes del, amb l'Part i Art com a plat fort. L'acte inaugural va ser divendres a la tarda i durant tot el cap de setmana centenars de persones han passat pela visitar-la i a gaudir de les diferents activitats organitzades al voltant de les dones i el part.L'exposició ha estat fruit d'unque han compartit els darrers mesos artistes locals coordinats per l'entitat, amb la col·laboració de l'Ajuntament i a partir d'una iniciativa de la, que juntament amb l'associacióva iniciar fa tres anys un moviment artístic sobre el part com a motiu de creació social i artística.L'exposició és una mostra del part en diferents tècniques artístiques i de la mà d'artistes santpedorenques que des de l'expressió artística mostren aquest moment tan trascendent de la vida. Al voltant de l'exposició s'han organitzat diferents activitats al llarg del cap de setmana, com ara la xerrada Parts feliços, a càrrec de, un espectacle dea càrrec de, i unaa càrrec d'un grup de dones.Santpedor també ha acollit una xerrada d'art curatiu a càrrec de, i el dinar popular organitzat pel grup de dones, dins els actes del Dia de les Dones.