«Operació Aigua» del grup Agbar arriba a Súria per conscienciar sobre l'escassetat hídrica

L'exposició Operació Aigua del grup, concessionari del servei municipal d'aigües potables de, va ser inaugurada dimecres 8 de març a la, on romandrà instal·lada fins al dilluns 20 de març. L'objectiu de la mostra és estendre la conscienciació sobre l'i la necessitat de fer unde l'aigua en l'actual context de sequera i emergència climàtica.La inauguració de l'exposició va comptar amb la presència de l'alcalde, del regidor de Medi Ambient i Via Pública,, i de la gerent d'Agbar,. En el transcurs de l'acte, la mostra va ser visitada per alumnes de l'Escola Fedac.Altres centres d'ensenyament visitaran aquestadurant la seva presència a Súria, acompanyats d'educadors ambientals. La mostra s'adreça al públic general, amb un èmfasi especial en les famílies i l'alumnat escolar.En el transcurs de la inauguració, l'alcalde de Súria va explicar que l'exposició és una bona eina per "conscienciar tothom, i sobretot l'" sobre la importància d'una bonaen l'actual context d'. Segons Albert Coberó, l'actual situació "és molt complicada" i requereix el compromís de tothom.Per la seva banda, la gerent d'Agbar va remarcar que la conscienciació sobre el consum responsable de l'aigua "pren un protagonisme encara més crític" després de l' entrada en vigor de l'estat d'excepcionalitat a més de dos-cents municipis catalans, entre els quals es troba Súria. Per a Esther Guirado, "la mostra ens interpel·la davant l'impacte que les nostres accions tenen en eli, especialment, en uncom és l'aigua".La presència de l'exposició Operació Aigua a Súria és una iniciativa del grup Agbar, amb el suport de l'. Fins ara, la mostra ja ha passat per una quarantena llarga de municipis catalans.