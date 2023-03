El Banc de Sang de Manresa acollirà dijous la Marató de bombers

Dona sang i emporta't un clauer

Setmana Santa, època crítica

Elde, a l', acollirà a les seves instal·lacions laaquest dijous. L'equip humà del Parc de bombers de la ciutat ha preparat una sèrie de sorpreses per totes les persones que s'acostin a. Durant tota la jornada es podrà visitar l'exposició deutilitzats pel cos de Bombers.També es comptarà amb alumnes de l'escolade la, que col·laboraran voluntàriament amb la marató durant el matí. A més, els donants podran degustar un refrigeri gentilesa deli elEl Banc de Sang obre els dilluns, els dimecres i els dijous de 9 del matí a 8 del vespre. Es pot demanar hora a aquest enllaç o anar-hi sense cita. Les persones que donen sang podenal pàrquing de l'hospital i, en cas que usin el, tenen els dos trajectes d'autobús subvencionats.En agraïment a la seva donació, totes les persones que donin sang a la nova edició de la campanya rebran un obsequi especial: unLes reserves de sang baixen considerablement durant. El canvi d'hàbits i les vacances fan que la població s'acosti menys als punts de donació. Amb aquesta campanya es vol incentivar la donació les setmanes prèvies a l'abril per tal d'assegurar que es mantenen les reserves de sang en uns nivells òptims.Cal tenir en compte que les plaquetes, un dels elements que s'extreu de cada donació de sang, caduquen al cap de cinc dies i que els glòbuls vermells als 42. Per això, és important mantenir les donacions al llarg de tot l'any i aconseguir unes