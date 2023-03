Les Piscines Municipals de Manresa, a punt per posar en marxa de 516 plaques fotovoltaiques

Accelerar la transició energètica dels equipaments públics

Units en la transició energètica

ha iniciat la instal·lació de 516 plaques fotovoltaiques a les teulades de les, treballs que es preveuen finalitzar després de Setmana Santa. L'actuació, que ha tingut un pressupost de 445.618,19 euros, ha de permetrede l'equipament en un 35%, cosa que equival a una reducció d'emissions de CO2 de 127 tones, l'equivalent al consum de 96 llars a l'any.Aquest migdia, l'alcalde de Manresa,, i el regidor de Ciutat Verda,, han visitat els treballs, juntament amb el gerent d'Aigües de Manresa,, i el sotsdirector d'Infraestructures de l'empresa pública,. Es tracta de la primera gran instal·lació de plaques fotovoltaiques que es fa en un equipament municipal, i la segona després del, que disposa d'una instal·lació de 32 plaques solars.L'equipament de lescompta amb unes teulades idònies per col·locar-hi diferents. En total, s'hi instal·len cinc camps, de diferents mides, que es connectaran directament al consum energètic de la instal·lació.En una fase posterior, es preveu renovar la instal·lació deper poder aprofitar al màxim la generació elèctrica amb renovables, amb la qual cosa l'estalvi de la despesa energètica de l'equipament serà encara més alt.L'elevat consum energètic del complex esportiu va motivar diferentsd'Aigües de Manresa per a la millora i l'estalvi energètic i econòmic de la instal·lació. Arran d'unaa l'equipament, el novembre del 2021 es va fer l'estudi de viabilitat per a l'autoconsum de lai d'a les piscines, que definia diverses actuacions que es poden portar a terme, entre les quals la instal·lació de les plaques. El juliol del 2022 es va aprovar el projecte executiu.La posada en marxa de 516 plaques solars a les Piscines Municipals és fruit de l'acord signat l'octubre passat entre Aigües de Manresa i l'Ajuntament, amb l'objectiu d'accelerar la transició energètica dels equipaments públics. L'acord estableix la voluntat de l'i Aigües de Manresa de fomentar les, i de fer-ho amb vocació pública.Es tracta d'un pas important que permet fer front a un model actual, basat en els, que comporta una alta dependència respecte de les grans empreses productores i comercialitzadores,i emissió deque causen el canvi climàtic.Mitjançant aquest acord, l'Ajuntament de Manresa ha encarregat les funcions d'energètica pública a Aigües de Manresa , amb l'objectiu de promoure projectes de renovables en instal·lacions municipals i atendre altres iniciatives d'interès públic. Per aquest motiu, Aigües de Manresa redactarà del, que ha d'estudiar i prioritzar els projectes a realitzar.Alguns dels projectes ja s'han posat en marxa, com ara la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la seu social d'Aigües de Manresa de la, en un projecte compartit amb la comunitat de propietaris i la delegació del Bages – Berguedà – Anoia del, que suposarà un estalvi del 14%.D'altra banda, també s'ha enllestit el projecte per portar a terme la instal·lació fotovoltaica al, que permetrà estalviar un 13% d'energia. Dos edificis municipals que també tenen redactats projectes en el mateix sentit són eli el local municipal deDes del passat 2021, i seguint el, Aigües de Manresa treballa per aprofitar i rendibilitzar al màxim els espais i infraestructures que la puguin acostar a l'autosuficiència energètica i al compliment dels ODS 7 i 9 de lesTambé l'Ajuntament de Manresa fa temps que treballa amb la finalitat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global, mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica i de foment de les energies renovables, un objectiu que recull el, en el qual el govern local es compromet a promoure la instal·lació de sistemes d'autogeneració d'energia a la ciutat.