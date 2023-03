La metgessa Elvira Bisbe pronunciarà la conferència «Salut i lideratge femení» a Manresa

En el marc dels actes per commemorar el, la Junta Comarcal del Bages del(CoMB) organitza la conferència Salut i lideratge femení, que tindrà lloc el proper dimecres dia 15 de març, a les 7 de la tarda, a l'deLa conferència anirà a càrrec d', vicepresidenta del CoMB i metgessa especialista en Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital del Mar de Barcelona., metgessa representant del CoMB en el Consell Municipal de la Dona de l'Ajuntament de Manresa, i, vicepresidenta de la Junta comarcal del Bages del CoMB i metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària, presentaran l'acte.El dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ha esdevingut un símbol de reivindicació per impulsar la presència i la participació de les dones en la societat, així com per detectar i denunciar les desigualtats que encara afecten les dones en diferents àmbits. En l'entorn d'aquesta data, el CoMB organitza la xerrada per abordar lai els reptes que encara cal assolir per a la igualtat, així com la influència que aquesta realitat té en el sistema sanitari i en l'assistència a la població.