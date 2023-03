El Tast de Jocs de Manresa acull més de 1.500 persones en la seva 13a edició

Un cop més, el festival de jocs de tauladeha aplegat aquest cap de setmana més de 1.500 persones alen la seva 13a edició. Al llarg de dissabte i diumenge, petits i grans van acudir a les sales d'exposicions de l'emblemàtic edifici per descobrir i gaudir dels més de 400 jocs de taula en un festival que va oferir 17,5 hores d'activitats.L'equip de dinamitzadors va fer possible que es desenvolupés amb èxit l'esdeveniment. Aquest grup es va conformar d'una cinquantena d'integrants comptant amb alumnes de cursos i programes del, membres del CAE i del, alumnes del grau Animació Sociocultural i Turisme de l', voluntaris d', i alumnes de l'(servei comunitari), que es van encarregar d'orientar els participants en la tria de jocs i ensenyar el seu funcionament a les persones que no els coneixen. A propòsit d'aquest fet, al llarg de la setmana passada, un centenar de persones van prendre part en les sessions formatives en l'àmbit de l'promogudes pel CAE, i fruit dels convenis de col·laboració entre l'entitat i els centres educatius manresans (INS Guillem Catà, Pius Font i Quer, UPC Manresa).Pel que fa al transcurs del festival, els assistents van tenir una molt bona rebuda de les noves zones temàtiques, ambientada en l'època del salvatge oest nord-americà, i. De la mateixa manera, es va experimentar un alt grau de satisfacció, tant per part dels voluntaris com dels participants, per la redistribució d'espais dedicant la primera planta a jocs de taula infantils i jocs de construcció i habilitat. Paral·lelament, elva participar al llarg del matí de diumenge amb el joc La fallera calavera amb la finalitat de potenciar la llengua catalana en l'àmbit dels jocs de taula i el lleure en el marc del programaDe la mateixa manera, l'exposició situada a l'entrada de la sala principal del Tast de Jocs va incloure plafons informatius per donar a conèixer la tasca del Club del Joc i, també, unde la Catalunya Central per difondre el treball de foment del, tant des del CAE com d'altres entitats i grups del territori.Amb la celebració del Tast de Jocs, es consolida de nou la intenció transformadora, educativa, inclusiva i intergeneracional delstenint en compte que es tracta d'una proposta lúdica i oberta a tots els públics que uneix a petits i grans en un mateix espai potenciant les relacions interpersonals i reforçant el teixit social.Cal remarcar que l'esdeveniment va comptar amb elcol·laboradores com el Centre Cultural El Casino, CNL Montserrat, DEVIR, ASCT Guillem Catà, Institut Pius Font i Quer, UPC Manresa, Fundació La Xarranca, Ampans, l'Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.El Club del Joc del CAE continua ara la seva programació habitual amb les, cada dijous a partir de les 21h a la cafeteria El Graner (C/Sobrerroca, 14).