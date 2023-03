La Fira de l'Estudiant recupera la presencialitat i obre portes al Palau Firal fins dijous

Punt de trobada

Obertura i horaris

Organització conjunta

Aquest dilluns ha obert portes laque aquest any recupera la presencialitat i la normalitat després del parèntesi a conseqüència de la situació de pandèmia. La 31a edició del certamen s'ha ubicat aldei fins dijous funciona com el gran aparador de l'oferta formativa de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès. Coincidint amb el primer dia de certamen ja es comptabilitzen més de 4.000 persones inscrites. La fira, d', és l'espai de referència al territori per a l'orientació acadèmica, formativa i ocupacional per a les persones joves.El públic podrà consultar els, conèixer l'oferta formativa i assistir a xerrades i tallers. Entre d'altres es compta amb la participació de més vint centres dei estands d'estudis de Batxillerat, dues universitats, programes de mobilitat internacional, oficines joves i programes per millorar l'ocupabilitat de les persones joves.La vicepresidenta del, ha apuntat que "aquest any la fira recupera el rol de punt de trobada per a tots els estudiants de les comarques centrals" i ha destacat "l'ajuda de la institució que ha assumit el finançament del desplaçament en autobús de l'alumnat de la comarca fins al Palau Firal de Manresa per potenciar l'accessibilitat de la fira". El regidor d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Manresa,, ha explicat que "el certamen és el mirall de l'oferta educativa del territori i reforça les accions fetes des del consistori". Per la seva part, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha posat de manifest "la importància de recuperar la presencialitat d'una fira que torna a la normalitat després de tres edicions vi rtuals i que s'explica també per la bona entesa i la col·laboració de les diferents institucions participants".Finalment, des del Departament d'Educació, la directora dels Serveis d'Educació a la Catalunya Central,, ha destacat la col·laboració de les institucions per reforçar l'orientació a l'alumnat i ha posat en valor "els set nous programes de formació inicial que es posaran en marxa al territori perquè els estudiants que no superin l'ESO tinguin l'oportunitat d'accedir a la Formació Professional".La fira obrirà cada dia fins dijous de 9 a 14 hores i dilluns i dimarts també ho farà en horari de tarda, de 16 a 19 hores, concretament.La fira és fruit de l'organització conjunta de l', del Consell Comarcal del Bages, dels serveis d', del Consell Comarcal del Berguedà, del Consell Comarcal del Solsonès, del Consell Comarcal del Moianès i de la. El certamen disposa de la pàgina web firaestudiant.cat en què es recull tota la informació i els recursos per al públic jove.