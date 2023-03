Jutgen els amos d'un entramat empresarial de Sant Fruitós per un delicte contra la Seguretat Social

L'jutja aquest dilluns quatre persones, JTA, AGS, JGP i AGS, i una cinquena només a nivell de responsabilitat civil, XEE, que, segons la, van usar "unque se succeïen sense continuïtat amb la voluntat de deixar d'ingressar les cotitzacions a lade la, tot i haver realitzat lai la seva posterior declaració a la TGSS".Segons l'acusació, quan una de les empresesamb la Seguretat Social, en constituïen una altra amb el, el mateix domicili, amb, i fent servir unaper dificultar la identificació dels veritables administradors de la societat i frustrar el cobrament dels deutes.Aquesta pràctica la van dur a terme usant tres empreses,, que es van domiciliar totalment o temporal al carrer Rasos de Peguera, nau 1, delde, que també van compartir com aJOM, mort el 27 de setembre de 2013, que actuava com a home de palla ja que, segons la Fiscalia, era administrador o apoderat deamb les que no tenia cap responsabilitat de gestió.Bagenca de Transport i Excavacions va ser constituïda l'any 1998 i domiciliada al polígon Sant Isidre II de Sant Fruitós, amb JTA i AGS com a administradors mancomunats fins al 2002, que s'hi incorpora JGP i un quart administrador no acusat en la causa. El 2011, però, es nomena administrador únic l'home de palla JOM, tot i que elsreconeixen els tres acusats com ade la companyia. En aquell mateix any l'empresa canvia la seva seu social i es trasllada al carrer Sant Alexandre, 41, de Barcelona. Entre 2008 i 2012 la societat vaamb la Seguretat Social per un import de 849.803,75 euros, tot i que anomés compta el deute de 2011 de 177.183,93 euros, perquè els anteriors han prescrit i el de 2012 no va arribar als 120.000 euros.Excavacions i Canalitzacions Gastronik es constitueix el 2009 i des de 2011 porta a terme la seva activitat empresarial a la finca que deixava Bagenca de Transport i Excavacions al polígon Sant Isidre II de Sant Fruitós. Tot i tenir administrador únic i apoderats a dues perones no acusades en la causa, els treballadors reconeixen JTA, AGS i JGP com els gestors efectius i a la pràctica de l'empresa. Entre 2011 i 2013 la companyia va acumular un deute de 78.530,10 amb la Seguretat Social, tot i que penalment no compta perquè no supera els 120.000 euros. Aquesta empresa va serel maig de 2013, tot i serper diferents jutjats.Transfor 2002 va ser constituïda l'any 2002 al carrer Fonollar, 1, de Manresa. L'acusat JFG va ser-se administrador únic uns mesos durant l'any 2011 i va ser rellevat per l'acusat civilment XEE fins l'abril de 2012, en què va ser substituït per l'home de palla JOM. Malgrat això, els treballadors reconeixen JTA com el gestor efectiu i a la pràctica de la companyia. L'empresa va acumular un deute de 215.155,44 euros amb la Seguretat Social l'any 2012, i un altre acumulat entre 2013 i 2015 de 134.479,64 euros. Tots dos lots de deuteper ser superiors als 120.000 euros.La Fiscalia considera provat que entre les tres companyies es va compartir domicili, es van transferir treballadors i es vana fi d'de la Seguretat Social i continuar amb la pràctica de l'activitat acumulant més deutes amb les retencions de les quotes obrera i empresarial no satisfetes a l'organisme. L'activitat els va portar, també, ad'una empresa cap a una altra per evitar haver de satisfer els embargaments pendents.Per tot plegat, la Fiscalia demana 22 mesos deper a JTA, AGS i JGP per delicte contra la Seguretat Social per l'exercici de 2011 de Bagenca de Transport i Excavacions; 22 mesos de presó per a JTA per delicte contra la Seguretat Social pel deute de l'exercici 2012 de l'empresa Transfor 2002; 3 anys de presó per a JTA per delicte contra la Seguretat Social pel deute contret entre 2013 i 2015 per l'empresa Transfor 2002, i una pena de 3 anys i 4 mesos contra els quatre acusats, JTA, AGS, JGP i JFG, aquest últim com a, per un delicte d'A nivell de, la Fiscalia demana que JTA, AGS i JGP indemnitzin la Seguretat Social en 177.183,93 euros de forma solidària pels deutes de Bagenca de Transports i excavacions; que JTA indemnitzi la Seguretat Social en 215.155,44 euros i 134.479,64 euros pels deutes de Transfor 2002, i que els quatre acusats penalment i XEE indemnitzin el 155.000 euros la Seguretat Social de forma conjunta i solidària.A banda, els acusats també hauran de respondre a diversesi quedaran inhabilitats per al sufragi passiu durant les condemnes, a part de no poder rebredurant 6 anys.